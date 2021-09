Katzen kuscheln in Kreuzlinger Sprachkurs "Deutschkurse am See"

Kreuzlingen In der Pause mit Katzen kuscheln: Privatschule will mit tierischen Streicheleinheiten die menschliche Distanz überbrücken Um den Schmerz durch die menschliche Distanz zu lindern, bietet die private Deutschschule am See in Kreuzlingen ein besonderes Pausenprogramm. Pädagogin Silke Heit ist überzeugt von dieser Interaktion, denn an ihrer Schule lernen Erwachsene aus über 50 Ländern Deutsch. Die Katzen fungieren als Brücke zwischen den Menschen. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.10 Uhr

Henry und Holly mit den jüngsten Teilnehmern aus den USA in ihrer Pause. Bild: PD

«Erwachsenen wird von Psychologen empfohlen, sich zwölfmal am Tag zu umarmen», sagt Silke Heit, Gründerin und Leiterin von «Deutschkurse am See». Da allerdings von menschlichem Kontakt zurzeit abgeraten wird, mussten die Schülerinnen und Schüler Deutschkurse auf Berührungen verzichten. Mit dem Ziel, aktiv etwas für die psychische Gesundheit ihrer Kursschulfamilie zu tun, stiess sie auf die Idee, diese Lücke zwischen den Menschen mit Katzen zu überbrücken.

Zuwachs für die Familie

Silke Heit hält Holly in ihren Armen. Bild: PD

«Ragdoll sind spezielle Rassekatzen, die besonders kommunikativ und kontaktfreudig sind», sagt die diplomierte Pädagogin. Seit diesem Sommer haben die jungen Katzen Henry und Holly ihr Zuhause in der Villa Belle-Vue gefunden.



«Wir haben einen Pausenraum, welchen die Schülerinnen und Schüler Wohnzimmer nennen. In den Pausen halten wir uns in diesem heimeligen Zimmer auf.» Die Katzen bräuchten dann keine Einladung, um sich an die Personen auf dem Sofa zu kuscheln.

«Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind überglücklich und geniessen die Nähe zu den Kätzchen»

An den Deutschkursen nehmen Erwachsene aus über 50 Nationen teil, viele von ihnen haben ihre Familie schon lange nicht mehr gesehen und sind gerade deshalb begeistert von diesen speziellen Pausen und der Geborgenheit durch die Katzen.

Katze Holly liegt in ihrem Katzenbaum. Bild: PD

Da unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, sei auch das Bedürfnis nach Berührung und Nähe unterschiedlich. Heit sagt: «Gerade Menschen aus lateinamerikanischen Ländern pflegen einen viel näheren Umgang als wir hier.»

Die kuschlige Atmosphäre

Katzenmutter Heit sagt: «Die Katzengeschwister haben komplett verschiedene Persönlichkeiten.» Während Holly eine verspielte und neugierige Katze sei, die gerne mit Reissverschlüssen spiele, sei Kater Henry viel verschmuster und ruhiger. Er suche intensiv Körperwärme und schmiege sich an alle auf dem Sofa. Das lange, weisse Fell der beiden erinnere an Watte, was das Streicheln noch vergnüglicher mache, erzählt Heit fröhlich.

Holly liegt auf dem Pult von Silke Heit, ihr Bruder Henry hat es sich auf dem Papierstapel bequem gemacht. Bild: PD

Die Deutschschule will nebst Grammatik auch Freude am Lernen und Sprechen vermitteln. Zu dieser positiven Atmosphäre tragen die Katzen einen wertvollen Beitrag bei. Sie empfehle diese Strategie, Nähe und Freude durch Tiere, weiter. Aber nur wenn die notwendigen zeitlichen Kapazitäten vorhanden seien, sagt Silke Heit:

«Holly und Henry sind eine wunderbare Bereicherung und bringen viel Freude in unser Leben.»

Kursangebote Silke Heit und rund sieben weitere Deutschlehrerinnen bieten Gruppenkurse von Anfänger- bis Muttersprachniveau an. Diese richten sich an Personen ab zwölf Jahren. Es werden Intensivseminare, Einbürgerungskurse, Turbo-Kurse oder Einzelcoaching angeboten. Teilweise werden Exkursionen etwa auf Märkte eingebaut. Die Lektionen starten vormittags, nachmittags, abends unter der Woche oder samstags. Informationen: deutschkurse-am-see.ch (jol)