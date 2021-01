Kreuzlingen Georg Schulthess vor seinem Comeback: «Es muss etwas gehen beim Verkehr» Weil Yvonne Hartmann aufhört, rückt der SVP-Lokalpolitiker in den Gemeinderat nach – zehn Jahre nachdem sein Sitz der Partei verloren ging. Martina Eggenberger Lenz 05.01.2021, 16.13 Uhr

Georg Schulthess

SVP-Gemeinderat Kreuzlingen (Bild: PD)

Herr Schulthess, Sie werden wieder Gemeinderat. Ihre letzte Legislatur war von 2007 bis 2011, dann musste ihre Partei einen Sitzverlust und Sie eine Nicht-Wiederwahl verkraften. Was hat Sie motiviert, am Ball zu bleiben?

Ich war zwar nur vier Jahre Mitglied des Gemeinderates, aber ich habe damals jede Sitzung besucht. Ich habe nie gefehlt! Wenn man ein politisch interessierter Mensch ist, dann hört das ja nicht auf, nur weil man nicht mehr Teil eines Gremiums ist. Es war mir immer ein Anliegen, meinen Wohnort mitzugestalten.

Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?

Ich habe drei eigene Unternehmen aufgebaut, meine Familie ist gewachsen. Ich engagiere mich als Präsident für den Quartierverein Kurzrickenbach. Diese Aufgabe ist jedoch nicht politisch. Im Parteivorstand war ich die letzten Jahre nicht mehr tätig. Irgendwo muss man zurückstecken.

Sie sind vielen als Parlamentarier in Erinnerung, der mit Argusaugen auf die Finanzen schaut. Und auch als einer, der sich oft zu Wort meldet.

Ich bin auch älter geworden (lacht)! Bei meiner ersten Legislatur war ich Mitte dreissig. Heute muss ich mich nicht mehr mit jedem anlegen. Ja, als Betriebsökonom ist die Finanzpolitik mein Steckenpferd. Aber das Thema Verkehr ist mir mindestens ebenso wichtig.

Mit welchen Emotionen treten Sie nun ihr Amt zum zweiten Mal an?

In der Politik ist eher Pragmatik angesagt. Da geht es nicht so um Emotionen. Für mich persönlich ist in den letzten Jahren politisch zu wenig gegangen in der Stadt. Das muss sich ändern. In meiner Ersten Legislatur habe ich zu wenige Themen selber eingebracht. Ich werde die mir zur Verfügung stehenden Instrumente diesmal sicher nutzen.