Kreuzlingen Freudentag für den FC Kreuzlingen: Die neue Garderobe ist fertig Die Stadt Kreuzlingen hat dem Verein das neue Garderobengebäude zur mietfreien Nutzung übergeben. Das Holzhaus bietet Spielerinnen und Spieler moderne Umkleiden und wird mit Erdwärme geheizt. Inka Grabowsky 24.05.2021, 18.30 Uhr

Stadträtin Dorena Raggenbass, Stadtpräsident Thomas Niederberger in seiner neuen FCK-Jacke, der sportlicher Leiter Roger C. Keller und Vereinspräsident Daniel Geisselhardt reissen sich um die Torte in Form eines Zugangsbadges. Bild: Inka Grabowsky

«Jetzt gibt es keine Ausrede mehr, wenn ihr mal ein Spiel verliert.» Stojan Miljic, Spieler der ersten Mannschaft des FC Kreuzlingen und jüngstes Mitglied im Vorstand, lässt sich die Frotzelei am Freitagabend in der neuen Garderobe auf Klein-Venedig gerne gefallen. Er freut sich über die Verbesserung der Infrastruktur für die Fussballer. «In den Umkleiden in der Bodenseearena, die wir bisher genutzt haben, war es mitunter wirklich eng, insbesondere für die Junioren», sagt er.