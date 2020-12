Kreuzlingen Freud und Leid mit Vorstössen im Parlament Der Kreuzlinger Gemeinderat beschäftigte sich am Donnerstagabend nebst dem Hallenbad auch noch mit vier Vorstössen. Urs Brüschweiler 11.12.2020, 16.19 Uhr

Luftaufnahme von Kreuzlingen (Bild: Herbert Haltmeier)

Das Postulat «Moderne Arbeitsstadt», eingereicht von Alexander Salzmann (FDP), wurde vom Stadtparlament im Sinne, wie vom Stadtrat vorgeschlagen, teilweise genehmigt. Es fordert vom Stadtrat Massnahmen, zur Förderung der Bildungsstadt Kreuzlingen und der Start-up-Szene, dazu will man den Aufbau eines Hubs angehen und eine Jobbörse prüfen. Eine stärkere Zusammenarbeit von Wirtschaft, Bildungsinstitutionen und Stadt wird angestrebt und Massnahmen gegen die Abwanderung von Studienabgängern, den sogenannten Braindrain, will man ergreifen.

Interaktive Projektkarte im Internet

Das Postulat «Übersicht über laufende Projekte», eingereicht von Thomas Dufner (CVP), wurde vom Stadtparlament ebenfalls gutgeheissen. Allerdings sei das Vorgeschlagene bereits umgesetzt. Es verlangte vom Stadtrat die öffentliche Publikation einer laufenden Liste der wichtigsten in Kreuzlingen hängigen Projekte sämtlicher Departemente. Das decke sich mit den Kommunikationszielen der Stadt, heisst es in der Stellungnahme des Stadtrates. «Wir schaffen Vertrauen durch verständliche Kommunikation.» Die Exekutive will in einem weiteren Schritt gar eine interaktive Projektkarte realisieren und ebenfalls auf ihrer Website aufschalten.

Abgetrennte Gasanschlüsse

Unzufrieden war Gemeinderat Daniel Moos (Freie Liste) mit der Antwort des Stadtrats auf seine schriftliche Anfrage. Er zielte darauf ab, dass Kosten für Beiträge für die Abtrennung von Gasanschlüssen nicht mehr mit Steuergeldern gefördert werden, sondern durch die Technischen Betriebe Kreuzlingen. Der Stadtrat hält aber an seiner Finanzierung fest.

Enttäuschte Vereine

Enttäuscht zeigte sich Ruedi Herzog (SP). Er wünschte sich in einer schriftlichen Anfrage mehr Corona-Unterstützung für die Kreuzlinger Vereine von Seiten der Stadt. Ausser auf die Möglichkeit für die Klubs, einen Antrag auf ein Darlehen zu stellen, wollte sich der Stadtrat nicht einlassen. «Die SP und alle Kreuzlinger Vereine sind ausserordentlich enttäuscht.»

Rücktritt nach 17 Jahren

Am Ende der Sitzung wurde der Rücktritt von Yvonne Hartmann bekanntgegeben. Die SVP-Gemeinderätin und «Besmer»-Wirtin ist seit 17 Jahren Mitglied des Parlaments. Sie erhielt Applaus.