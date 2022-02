Kreuzlingen: Die Stadt eröffnet eine neue Anlaufstelle

Kreuzlingen Fragen über Fragen: Die Stadt hat im Trösch eine Anlaufstelle eröffnet, wo die Bevölkerung unbürokratische und niederschwellige Hilfe erhält Die Stadt hat im Begegnungszentrum Trösch das Büro «Rat & Tat» eröffnet. Hier erhalten Bürgerinnen und Bürger unbürokratische und niederschwellige Hilfe. Rahel Haag 08.02.2022, 04.10 Uhr

Stadtpräsident Thomas Niederberger und Integrationsbeauftragte Zeljka Blank enthüllen den Schriftzug am neu eröffneten Büro im Begegnungszentrum Trösch in Kreuzlingen. Bild: Rahel Haag

Die Stadt Kreuzlingen will ihren Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für die Legislatur 2019 bis 2023 habe man sich zum Ziel gesetzt, eine Anlaufstelle für gesellschaftliche Fragen und eine für Altersfragen zu schaffen, sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Mit dem am Montag eröffneten Büro «Rat & Tat» setzt die Stadt nun beide Ziele zugleich um. «Und das am perfekten Ort», ist Niederberger überzeugt.

Im Begegnungszentrum Trösch hat die Stadt die Anlaufstelle eingerichtet, wo die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger jene Fragen stellen können, die ihnen unter den Nägeln brennen. Sei es zum Thema Integration, Familie, Alter oder Jugend. Hier soll einem unbürokratisch geholfen werden, beispielsweise auch beim Ausfüllen eines Formulars. Das Angebot soll vor allem niederschwellig sein. Die Integrationsbeauftragte Zeljka Blank sagt:

«Und das ist es wirklich, weil es ja im Erdgeschoss liegt.»

Sie lacht. Blank gehört, wie auch Rita Doré, Altersverantwortliche, sowie Annik Broger und Paul Sommer, beide Praktikanten beim Departement für Gesellschaft, zum Team, das die Menschen im Büro empfängt und unterstützen wird. Blank sagt: «Hier kann man relativ anonym und ohne einen Termin vorbeikommen und es wird einem geholfen.»

Sie beraten die Kreuzlinger Bevölkerung im Büro «Rat & Tat» im Trösch: Zeljka Blank, Integrationsbeauftragte, Annik Broger und Paul Sommer, Praktikanten Departement Gesellschaft, sowie Rita Doré, Altersbeauftragte. Bild: Ralph Ribi

Das Büro dient auch als Schnittstelle

«Das Angebot dient auch als Schnittstelle», sagt Stadträtin Dorena Raggenbass, «die Menschen werden an die richtige Stelle weitervermittelt.» Das A und O sei nun, das Angebot bekanntzumachen. Einerseits seien Informationen zum Angebot auf der städtischen Website zu finden, andererseits sollen hierfür unter anderem Flyer – nicht nur auf Deutsch, sondern in ganz unterschiedlichen Sprachen, wie Spanisch, Italienisch oder Albanisch – verteilt werden.

«Alle sollen es verstehen können.»

Das liegt Rita Doré, der Altersbeauftragten, am Herzen. Sie will beispielsweise helfen, wenn es um den Eintritt in ein Pflegeheim geht – dabei könne es sich um den eigenen oder jenen von Angehörigen handeln. Bei Bedarf und auf Wunsch könne sie sich auch vorstellen, Hausbesuche zu machen. Mirco Bassetto, Abteilungsleiter Soziale Dienste, ergänzt:

«Es ist uns wichtig, nah bei den Betroffenen zu sein.»

Mirco Bassetto, Abteilungsleiter Departement Soziale Dienste. Bild: Ralph Ribi

Stadt will das Angebot den Fragen anpassen

Es handle sich um ein Entwicklungsprojekt, sagt Ruedi Wolfender vom Departement Gesellschaft. «Wir werden uns anpassen, je nachdem, welche Fragen kommen.» Und er sei schon extrem gespannt, welche das sein werden. «Übrigens: Wenn niemand kommt, werden im Büro nicht einfach Däumchen gedreht», sagt Wolfender. Es verfüge über einen Arbeitsplatz, der es den anwesenden Teammitgliedern ermögliche, ganz normal ihrer Arbeit nachzugehen.

Öffnungszeiten Grundsätzlich steht das Büro jeweils dienstags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 Uhr für Altersfragen sowie am Donnerstag von 12 bis 19 Uhr für Freiwilligenarbeit offen. Weiter stehen auf dem Stundenplan montags von 12 bis 17 Uhr Integrationsfragen, mittwochs von 17 bis 19 Uhr Schreibhilfe und freitags von 9 bis 12 Uhr Zukunftsfragen aller Art. Dieser ist variabel, der aktuelle Stundenplan ist jeweils auf der Website der Stadt zu finden und wird im Fenster des Büros aufgehängt. (rha)