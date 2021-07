Kreuzlingen feiert 2022 sein 75-jähriges Bestehen mit einem Fest

Insgesamt rechnet das OK des Kreuzlinger Stadtfests mit Ausgaben von rund 750'000 Franken. 250'000 Franken sollen unter anderem über Sponsoringbeiträge finanziert werden. 500'000 Franken will die Stadt beisteuern. Dieser Betrag werde ins Budget 2022 aufgenommen, sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. «Wir sind überzeugt, dass der Gemeinderat das so gutheissen wird.» (rha)