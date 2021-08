Kreuzlingen: Ist das Kulturzentrum Kult-X zu teuer oder nicht?

Kreuzlingen «Es ist ein kleiner Teil, den wir investieren, im Vergleich dazu, was wir dafür bekommen»: Kulturzentrum Kult-X präsentiert sich nochmals einen Monat vor der Abstimmung Am 26. September entscheiden die Kreuzlinger Stimmberechtigten über die Zukunft des Kulturzentrums Kult-X. Während die Befürworter betonen, dass sich die Stadt die Investition leisten könne, findet SVP-Gemeinderätin Barbara Hummel, es sei zu teuer. Rahel Haag 26.08.2021, 16.55 Uhr

Die Preisträger des Prix Kreuzlingen 2021 René und Gerda Imesch beim Apéro im Kult-X. Bild: Rahel Haag

«Kult-X ist ein Glücksfall» und «Kult-X ist Vielfalt» mit diesen beiden Botschaften werden die Besucherinnen und Besucher an der Hafenstrasse 8 in Kreuzlingen in Empfang genommen. «Am 26. September Ja», ist auf den Plakaten weiter zu lesen.