Montessorischule in Kreuzlingen

Kreuzlingen «Es ist derselbe Lehrplan, doch der Weg zum Ziel ist ein anderer»: Seit dem Sommer gibt es im Thurgau eine Montessori-Schule Im ehemaligen Priesterhaus Bernrain in Kreuzlingen gehen seit den Sommerferien Schülerinnen und Schüler ein und aus. Die erste Montessori-Schule im Kanton ist gut gestartet. Rahel Haag Jetzt kommentieren 22.10.2021, 10.37 Uhr

Nurcan Savi, Leiterin der Kreuzliner Montessori-Schule, und Lernbegleiterin Katrin Saffrin im Mathematikraum. Bild: Andrea Stalder

Es ist still, die Finken und Gummistiefel stehen verlassen im Eingangsbereich. Die fünf Kinder, die seit Mitte August im ehemaligen Priesterhaus Bernrain die Montessori-Schule besuchen, sind noch in den Herbstferien. Sie seien gut ins erste Schuljahr gestartet, sagt Schulleiterin Nurcan Savi. «Wir haben ein kleines Fest gefeiert und im Garten eine Zeitkapsel vergraben.»

Das Angebot wurde aus einer Not heraus geboren. Eltern, deren Sprösslinge im Kreuzlinger Montessori-Kinderhaus den Kindergarten besuchten, hatten für ihren Nachwuchs nach einer schulischen Anschlusslösung gesucht. Weil es im Kanton Thurgau aber keine Schule gab, die nach dem pädagogischen Konzept Maria Montessoris unterrichtet, haben sie kurzerhand eine eigene Primarschule gegründet.

Montessori-Pädagogik Die Methode wurde vor über hundert Jahren von der Italienerin Maria Montessori entwickelt und stellt das Kind und seine Individualität in den Mittelpunkt. Bei diesem Ansatz geht das Lernen vom Kind aus und ist damit intrinsisch motiviert, sprich es erfolgt aus eigenem Antrieb. Die Neugierde der Kinder im Schulalter wird aufgegriffen und in Lernsituationen gefördert. Montessori entwickelte spezielle Materialien, die zu selbstständiger Arbeit anregen. Das Erforschen und Entdecken wird unterstützt. Ein wichtiger Leitsatz lautet: «Hilf mir, es selbst zu tun.» (rha)

Doch wie sieht der Schulalltag der Kinder hier nun aus? Frontalunterricht gibt es jedenfalls nicht. Lernbegleiterin Katrin Saffrin sagt:

«Jedes Kind entscheidet selber, womit es sich beschäftigen möchte.»

In unterschiedlichen Räumen steht Lernmaterial zur Verfügung, das die Kinder selbstständig nutzen können.

Im Mathematikraum sind das unter anderem sogenannte Bruchkreise. Dabei handelt es sich um unterschiedlich grosse Holzteile, die zusammengesetzt einen Kreis ergeben. Sie sollen das Verständnis für Bruchrechnen fördern. Saffrin sagt:

«Es geht darum, den Stoff fassbar zu machen – Wort wörtlich.»

Im Mathematikraum: Mit sogenannten Bruchkreisen aus Holz sollen die Kinder Bruchrechnen lernen. Bild: Andrea Stalder

Im Deutschraum liegt der Fokus auf dem Lesen und Schreiben. Dort steht im Regal unter anderem ein Tablett mit leicht erhöhtem Rand, dessen Boden mit Sand bedeckt ist. Hier können die Schülerinnen und Schüler die Buchstaben üben, indem sie sie mit dem Finger in den Sand schreiben. «Das baut Frust ab», sagt Savi, «denn im Sand lassen sich Fehler leicht korrigieren.» Auf dem Papier sei er unter Umständen auch nach dem Ausradieren und Korrigieren noch zu erahnen.

Eine Freiheit in Grenzen

Was ist nun aber, wenn ein Kind seine Zeit ausschliesslich im Deutschraum verbringen will und gar nie aus eigenem Antrieb in den Mathematikraum geht? Das gehe nicht, sagt Saffrin. «Es ist eine Freiheit in Grenzen.» Schliesslich sei auch die Montessori-Schule dem Lehrplan 21 unterstellt. Sie als Lernbegleiterin schaue, dass dieser auch eingehalten werde. Savi beschreibt es so:

Nurcan Savi, Leiterin der Montessori-Schule. Bild: Andrea Stalder

«Es ist derselbe Lehrplan, doch der Weg zum Ziel ist ein anderer.»

Die Frage, wie die Montessori-Pädagogik auf Schulstufe funktionieren soll, hätten sich zu Beginn auch viele Eltern gestellt. «Einige waren skeptisch», sagt Savi, «und das, obwohl sie die Methode schon vom Montessori-Kinderhaus kannten.» Umso spannender sei der erste Elternabend gewesen, der vor den Herbstferien stattgefunden hat. Dort hätten die Eltern selber Gelegenheit gehabt, das Lernmaterial auszuprobieren. Saffrin sagt:

Katrin Saffrin, Lernbegleiterin. Bild: Andrea Stalder

«Uns ist es wichtig, dass die Eltern wissen, was ihre Kinder hier machen.»

Am Ende seien selbst die skeptischen Mütter und Väter positiv überrascht gewesen und einige von ihnen hätten dank des Lernmaterials gar selber einen Aha-Effekt erlebt.

Im Erdgeschoss des ehemaligen Priesterhauses Bernrain ist nun die Montessori-Schule untergebracht. Bild: Andrea Stalder

1600 Franken pro Kind und Monat

Für die Zukunft wünschen sich Saffrin und Savi mehr Schülerinnen und Schüler. Der Wunsch nach Wachstum hat einerseits finanzielle Gründe, denn die Schule finanziert sich ausschliesslich über Elternbeiträge. Diese belaufen sich auf 1600 Franken pro Kind und Monat. Andererseits sind es aber auch praktische. Saffrin sagt:

«Mit fünf Kindern ist es schlicht unmöglich, im Sportunterricht Völkerball zu spielen.»

Hinweis: Am Freitag, 12. November, führt die Montessori-Schule einen Räbeliechtli-Anlass durch. Ab 15 Uhr können im Schulgarten Räben geschnitzt werden und bei Einbruch der Dunkelheit gibt es einen Waldumzug.