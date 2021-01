Kreuzlingen «Es geht mehr darum, sich selber etwas zu beschäftigen»: Wirte aus der Region decken mit Take-away nur einen Bruchteil der Kosten Auch in der Region Kreuzlingen kocht ein Teil der Restaurantbesitzer gegen die Krise an: Sie bieten Essen zum Mitnehmen an, auch wenn das kaum rentiert. Martina Eggenberger Lenz 19.01.2021, 04.30 Uhr

Marianne Mettler von der «Kreuzstrasse» in Zuben reicht einem Gast die Bestellung durchs Fenster. Bild: Donato Caspari

Ein feiner Burger, ein raffiniertes Curry oder sogar traditionelle Metzgete-Gerichte wie Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut: Auch wenn die Restaurants aktuell zu sind, muss man nicht auf kulinarische Abwechslung verzichten. Nicht wenige Wirte bieten mittlerweile Menus zum Mitnehmen an. Marianne Mettler von der «Kreuzstrasse» in Zuben war im Frühling eine der Ersten, die einen Take-away aktiv forcierte, mit reduzierter Karte und gestaffelten Abholzeiten. Die Wirtin begründet ihren Entscheid:

«Für mich war es einfach unvorstellbar, nicht zu arbeiten.»

Offensichtlich sehr zur Freude der Gäste. Der Take-away laufe gut, berichtet Mettler. Sie könne so etwa einen Fünftel ihres gewohnten Umsatzes generieren. Das reiche gerade so aus, um die Fixkosten zu decken. Verdienen tue sie allerdings nichts. Die Angestellten sind in Kurzarbeit. Die Abholmenus kann die Chefin praktisch im Alleingang bewältigen. Immerhin muss sie so die hart erarbeiteten Reserven nicht gross anrühren.

Böden polieren, statt Kochlöffel schwingen

Auch das Pächterpaar des Restaurants Schloss Seeburg hat sich gegen die Zwangsferien entschieden. Weil die Küchencrew sowieso da ist, um die Mahlzeiten für Kita und Horte zuzubereiten, lag es auf der Hand, ein Mittagsmenu zum Mitnehmen anzubieten. Matias Bolliger sagt:

«Wir sind mit dem Absatz so weit happy. Aber wir hatten auch keine grossen Erwartungen.»

Bei der «Seeburg» sind sämtliche Angestellten in Kurzarbeit, ausser die Lehrlinge. «Wir versuchen, uns zu beschäftigen, polieren Böden, machen am Haus, was geht.»

Matias Bolliger, Restaurant Schloss Seeburg. Bild: PD

Natürlich sei die Situation aus finanzieller Sicht eine Katastrophe. Bolligers feiern im Februar ihr Fünf-Jahr-Jubiläum im Schloss. In dieser Zeit habe man noch nicht riesige Reserven herausarbeiten können. «Wir müssen daher froh sein, wenn wir mit zwei dunkelblauen Augen aus diesem Winter raus kommen.» Der Restaurantbetreiber hofft darauf, dass der Bund klare Aussagen zum weiteren zeitlichen Verlauf und zu Entschädigungen macht. Und er hofft, dass wenigstens das Frühlingsgeschäft noch zu retten ist.

Ein bisschen Arbeit für die Vollzeit-Angestellten

Auch Turi Rohlof vom «Louisiana» in Tägerwilen kämpft. Sogar zweigleisig. Im Restaurant bietet er die gewohnten Gerichte im Take-away an. Gleichzeitig erreicht er mit dem auf der Gemeindewiese platzierten Burgerwagen Kundschaft. Immerhin könne er so einen Teil der Mitarbeiter weiter beschäftigen und einen Teil der Kosten decken.

«Auch wenn es grenzwertig ist, dass sich das finanziell lohnt. Aber wir werden wenigstens überleben.»

Karin Jucker, Gastgeberin Linde. Bild: PD

In einer etwas anderen Situation ist das Team von Juckers Linde. Das Haus verfügt nebst dem Restaurant auch über Hotelzimmer. Diese Gäste dürfen weiterhin bewirtet werden. Karin Jucker hat sich für sie für die spezielle Zeit spezielle Angebote ausgedacht. «Auszeit vom Homeoffice» heisst ein Package beispielsweise. Die Gastgeberin will sich zu Nutze machen, dass Ferien in der Schweiz wegen Corona boomen. Mit dem Take-away versuchen Juckers, einen weiteren kleinen Teil des Verdienstausfalls wettzumachen. «Die Leute wollen gerne etwas Richtiges essen, das zeigt sich klar. Und für uns ist es die Möglichkeit, uns ein bisschen zu beschäftigen.»

Chnusperli am Hafen statt auf dem Schiff

Von den Covid-Massnahmen betroffen ist auch die MS Delphin. Statt Gourmet-Rundfahrten gibt es sonntags Pouletflügeli und Chnusperli auf Bestellung oder am Stand im Hafen. Oder auch Glühwein und Raclette, wenn das Schiff – wie jetzt gerade – in der Werft ist. Kapitänin Erika Neuenschwander ist froh, dass sie nicht ganz untätig sein muss. Finanziell zahle sich das Engagement aber wenig aus. «Wir leben aktuell von unseren Reserven. Zum Glück konnten wir uns über all die Jahre ein gutes Polster anlegen.»