Fünf Jahre Trösch Kreuzlingen: Begegnungszentrum feiert Jubiläum

Kreuzlingen Es brummt im Kreuzlinger Bienenhaus Das «Trösch» feierte am Freitag sein fünfjähriges Bestehen. Seit einem halben Jahr leitet Marina Wettstein das Begegnungszentrum. Judith Schuck 03.04.2022, 16.55 Uhr

Judith Schuck Anfang Februar sagte Marina Wettstein in einem Interview, sie wolle das Trösch trotz Pandemie zu einem Bienenstock machen. Seit Oktober ist die Ermatingerin neue Betriebsleiterin im Begegnungszentrum «Das Trösch» in Kreuzlingen. Mit Gründung der gemeinnützigen Stiftung «Das Trösch» am 1. Januar 2022 wurde sie ausserdem deren Geschäftsführerin. Im Stiftungsrat sitzt neben Monika Roell und Christof Roell auch Thomas Niederberger.

Im Laufe des Februars und vor allem im März ist ihr Wunsch bereits Realität geworden: «Das Haus brummt», sagt Monika Roell. Gemeinsam mit ihrem Bruder Christof Roell stellte sie der Stadt Kreuzlingen den Neubau an der Hauptstrasse 42 am 1. April 2017 als Ort der Begegnung zur Verfügung. Dieses Konzept sei voll aufgegangen, ist sich das Geschwisterpaar einig. Im März würden sämtliche Belegungszahlen der Vergangenheit übertroffen.

Menschenmensch am richtigen Ort

Marina Wettsteins beruflicher Hintergrund ist die Gastronomie und Eventplanung. Ihre Familie betreibt in fünfter Generation den Handwerkerbetrieb Wettstein Werkstattbau AG in Ermatingen. Den Umgang mit Menschen hat die 35-Jährige somit schon früh erlernt. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau sammelte sie viele Erfahrungen im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Vor ihrem Wechsel ins Trösch war sie Geschäftsführerin des Restaurants Lago Mio in Mannenbach. «Ich bin ein Menschenmensch», sagt Wettstein über sich selbst, und dies sei auch der Reiz an ihrer neuen Aufgabe im Trösch, an der sie täglich wachse.

Marina Wettstein, Betriebsleiterin "Trösch" Kreuzlingen. Bild: Judith Schuck

«Ich freue mich, die vielen verschiedenen Menschen zu treffen.»

Als Betriebsleiterin erhalte sie in viele Bereiche Einblick: Buchhaltung, Finanzen, Marketing, Management – «es ist ein unglaublich vielseitiges Projekt.» Da das Haus von der Stiftung getragen wird, werden nun sämtliche Verwaltungsaufgaben im Trösch bearbeitet und nicht mehr von der Stadt.

«Wir haben uns organisatorisch und personell auf eigene Beine gestellt. Hilfreich waren und sind die tollen Beziehungen zur Stadt», sagt Monika Roell. Der Betriebskostenbeitrag von 175000 Franken jährlich geht seit Januar 2022 direkt an die Stiftung. Der Beitrag dient als Subvention für die Raummieten, die möglichst gering gehalten werden sollen. «Wir verfolgen genau, wer sich einmietet», sagt die Stiftungsrätin, und ihr Bruder ergänzt: «Denn Sinn der Subventionen ist, dass sie denen zugutekommen, die sie brauchen.»

Werbung für Gastroküche und Dachterrasse

Auch wenn das Konzept des Begegnungszentrums gleich bleibt, sprudeln in Marina Wettstein schon neue Ideen. Eine davon ist, die Küche mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken: «Das ist eine Top-Gastroküche, die genutzt werden kann.» Seit August gibt es jeden Donnerstagabend den lockeren Vernetzungsanlass «Chli Friitig», ein Apéro auf der Dachterrasse. Auch diesen speziellen Ort, der zu Öffnungszeiten frei zugänglich ist, soll bekannter werden. Der 1. April stand aber zunächst einmal ganz im Zeichen des fünfjährigen Trösch-Jubiläums, das mit Musik, Tanz und Trank begangen wurde.