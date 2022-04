Kreuzlingen: Ado Trautmann ist 90 und spielt regelmässig Korbball

Kreuzlingen Er bleibt am Ball: Ado Trautmann spielt trotz seinem hohen Alter von 90 Jahren einmal pro Woche Korbball Der Kreuzlinger Ado Trautmann spielt seit 32 Jahren jeweils am Montagabend in der Wehrli-Turnhalle Korbball. Zu seinem runden Geburtstag verrät er das Geheimnis seiner Fitness. Rahel Haag Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.30 Uhr

Der 90-jährige Kreuzlinger Ado Trautmann beim Korbballtraining. Bild: Reto Martin

Montagabend, 19.30 Uhr, zehn Männer der Offiziersgesellschaft Bodensee treffen sich in der Turnhalle des Schulhauses Wehrli in Kreuzlingen zum Korbballspielen. Eigentlich nichts Besonderes, wäre da nicht Ado Trautmann. Der Mann, der da in kurzen Hosen und knallig orangen Turnschuhen übers Spielfeld läuft und den Ball auf den Boden prellt ist 90 Jahre alt.