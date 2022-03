Kreuzlingen Eine Quartierbeiz für Schützen und andere Nach dem Wechsel in der Schützenstube im Fohrenhölzli hat Daniela Müller nun die Pacht der Wirtschaft übernommen. Für die Öffentlichkeit ist das Lokal seit 1. März geöffnet. Kurt Peter 04.03.2022, 16.45 Uhr

Erwin Imhof (links), Daniela Müller und Mitarbeiter Daniel Müller stossen auf die Eröffnung der Schützenstube an. Bild: Kurt Peter

«Back to the roots» ist für Daniela Müller das Motto. Sie bringt 20 Jahre Erfahrung als Wirtin in der Stadt Schaffhausen mit und will in der Schützenstube das wieder aufleben lassen, was ihrer Meinung nach in Kreuzlingen fehlt: «Ein Treffpunkt mit Charme, eine Quartierbeiz für Vereinsmitglieder und Externe, eine kleine, aber feine Küche.»

Ein Sommer mit Aussicht

Die ersten Erfahrungen im Schützenhaus hat Daniela Müller bereits gesammelt. Seit dem 1. Januar hat sie die Vereinsanlässe der Schützen betreut. Und auch die ersten öffentlichen Abende seien sehr gut gelaufen. «Die Besucherinnen und Besucher sind froh, wieder in der gemütlichen Stube zusammenzusitzen und in fröhlicher Runde einen schönen Abend zu verbringen.» Sie freut sich schon auf den Sommer, wenn die Gartenwirtschaft in Betrieb gehen kann.

«Die schöne Aussicht auf den See lockt dann sicher die Gäste an, ein Seenachtfest feiern wir so oder so und auch am 1. August wird bei uns einiges geboten», erklärt die neue Wirtin. Im Winter will sie auf Traditionen setzen: Metzgete und Jassabende stehen bei ihr auf der Prioritätenliste.

Öffnungszeiten Die Schützenstube ist jeweils von Mittwoch bis Freitag von 16 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Gruppen ab 15 Personen dürfen unter der Telefonnummer 079 287 88 69 gerne auch reservieren. (kp)

Blick in die Kreuzlinger Schützenbeiz. Bild: Andrea Stalder

Für Neugierige

Erwin Imhof ist als Präsident der Kreuzlinger Schützen froh über die neue Lösung. «Endlich wieder eine Wirtin», sagt er dazu kurz und knapp. Grössere Anlässe seien derzeit aus bekannten Gründen nicht in Aussicht, doch das Vereinsleben könne nun wieder voll durchstarten. Am 31. März ist Trainingsbeginn. Zudem laden die Schützen am 30. April und am 7. Mai zum Training für Neumitglieder und zum Schnupperschiessen jeweils ab 13 Uhr ein.

Der Schützenverein organisiert dieses Jahr zwei Jungschützenkurse. Für den 300-Meter-Kurs können sich Schweizer Mädchen und Buben der Jahrgänge 2002 bis 2007 anmelden, zum Jungschützenkurs 50 Meter sind alle Mädchen und Buben der Jahrgänge 2004 bis 2012 eingeladen.

Interessierte können sich über www.sv-kreuzlingen.ch anmelden.