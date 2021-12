Am Kreuzlinger Helvetiaplatz ist eine Überbauung geplant

Kreuzlingen Ein neues Gesicht für das Areal «zur Helvetia»: Am nördlichen Ende des Boulevards ist eine Überbauung geplant Die Immobilienentwicklungsfirma Immo H2J, die Raiffeisenbank Tägerwilen und der Thurgauer Milchproduzentenverband haben auf dem Areal «zur Helvetia» grosses vor. Dort soll eine Überbauung mit einer Markthalle für lokale Direktvermarktungsbetriebe, einer Filiale der Raiffeisenbank Tägerwilen sowie Gewerbe- und Wohnraum entstehen. Der Baustart ist für 2023 geplant. Rahel Haag Jetzt kommentieren 16.12.2021, 16.07 Uhr

Stadtrat Ernst Zülle, Dominik Holderegger von der Raiffeisenbank Tägerwilen, Daniel Vetterli vom Thurgauer Milchproduzentenverband und Jürg Pengler von der ImmoH2J präsentieren ihre Pläne für das Areal «Zur Helvetia» am Helvetiaplatz in Kreuzlingen. Bild: Rahel Haag

Es sind drei ziemlich unterschiedliche Partner, die hier zusammenarbeiten: Die Immobilienentwicklungsfirma Immo H2J, die Raiffeisenbank Tägerwilen und der Thurgauer Milchproduzentenverband. An einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag erläutern sie, wie sie das Areal «zur Helvetia» am nördlichen Ende des Kreuzlinger Boulevards entwickeln wollen.

Jürg Pengler, Inhaber der Immo H2J, hat das «Haus zur Helvetia», in dem sich heute unter anderem ein Laden des Unterwäscheherstellers «Schiesser» befindet, 2011 gekauft. Er sagt:

«Im Frühling 2020 haben wir – mit Aussicht auf das neue Baureglement und den neuen Zonenplan – angefangen, Ideen zu spinnen.»

Jürg Pengler, Inhaber Immo H2J. Bild: Rahel Haag

Im Herbst desselben Jahres seien sie mit der Raiffeisenbank Tägerwilen in Kontakt gekommen. Die Bank ist aktuell an der Hauptstrasse 53 im Gebäude der «Mobiliar» eingemietet. «Dort stossen wir aber schon seit längerem an Grenzen», sagt Dominik Holderegger, Vorsitzender der Bankleitung. Deshalb seien sie auf der Suche nach einem Standort in Kreuzlingen gewesen, wo sie mehr Platz hätten und sich besser präsentieren könnten. «Vom Standort am Helvetiaplatz waren wir von Anfang an überzeugt.»

Der dritte Partner, der Thurgauer Milchproduzentenverband, ist Eigentümer der ehemaligen «Molki», die sich direkt hinter dem «Haus zur Helvetia» befindet. Daniel Vetterli, Präsident des Thurgauer Milchproduzentenverbands, sagt:

«Vor 30 Jahren ist hier zuletzt Milch durch die Anlage geflossen.»

Daniel Vetterli, Präsident des Thurgauer Milchproduzentenverbands. Bild: Rahel Haag

Aktuell sind im Gebäude der Schlittschuhhersteller Graf und die Ceposa AG, die Antipasti vertreibt, eingemietet. Es sei klar, dass die «Molki» aus städtebaulicher Sicht langfristig kein Industriestandort bleiben könne. «Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit den Nachbarn etwas zu entwickeln», sagt Vetterli. Herzstück der neuen Nutzung solle eine Markthalle werden. In der Region gebe es innovative Bauern, die vom ständigen Markt profitieren könnten, ist er überzeugt.

Baustart ist für 2023 geplant

So ist auf dem Areal «zur Helvetia» eine Überbauung mit zwei Neubauten geplant. Nebst der Markthalle, der Bankfiliale und weiterer Gewerberäume sind insgesamt 30 bis 40 Mietwohnungen geplant. Zudem soll es eine Tiefgarage geben.

Die Visualisierung zeigt, wie die Überbauung dereinst aussehen soll. Bild: PD

Was das weitere Vorgehen betrifft, sagt Pengler, dass sie im Frühling 2022 – nachdem die Ortsplanungsrevision in Kraft getreten ist – ein Baugesuch einreichen wollten. Der Baustart soll dann rund ein Jahr später, im Sommer 2023 erfolgen.

«Wir rechnen mit einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren.»

Begonnen wird beim «Haus zur Helvetia», anschliessend folgen die Arbeiten an der «Molki». Entsprechend sollen die aktuellen Mieter dort bis zirka 2025 bleiben können. Was die Baustelle betreffe, wolle man nicht den Boulevard, sondern in erster Linie die Hafenstrasse belasten. Zu den Kosten für das Projekt will sich Pengler nicht äussern.

Alles, was sich eine Stadt wünschen kann

Stadtrat Ernst Zülle freut sich, dass dank des Projekts der Boulevard aufgewertet und belebt werden soll.

«Hier haben wir alles vereint, was sich eine Stadt wünschen kann: eine Markthalle, Wohnungen und Arbeitsplätze.»

Ernst Zülle, Stadtrat. Bild: Rahel Haag

Auch, dass hier eine Tiefgarage entstehen soll, begrüsst die Stadt. Schliesslich sei man bestrebt, immer mehr Autos von der Strasse zu holen.

Bedenken äussert Zülle in Bezug auf die Erwartung der Projektplaner, dass bis im kommenden Frühling die Ortsplanungsrevision bereits abgeschlossen ist. Die Stadt setze alles daran, doch aktuell liege das Dossier beim Kanton, neun Einsprachen seien noch hängig.

