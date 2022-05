Kreuzlinger Gemeinderat diskutiert über Autoposer und Finanzen

Kreuzlingen Dröhnende Auspuffe und quietschende Reifen: Stadtrat weiss um den Frust betreffend Autoposer und will etwas tun An der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend ging es nebst Massnahmen gegen Autoposer vorwiegend um die städtischen Finanzen. Rahel Haag 13.05.2022, 04.10 Uhr

In Romanshorn halten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein Auto an und machen den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Bild: Tobias Garcia

(12. August 2021)

Der Stadtrat weiss um das Problem. «Es zeigt sich vor allem in persönlichen Gesprächen des Stadtrats mit der Bevölkerung, die zum Thema Autoposer ihren Unmut kundtun.» Das schreibt er in seiner Beantwortung der Interpellation betreffend unnötigen und vermeidbaren Verkehrslärm, welche die SP-Fraktion im vergangenen Oktober eingereicht hatte.

Insbesondere in den Nachtstunden an der Löwenstrasse und am Boulevard sowie an der Haupt- und Romanshornerstrasse seien Fahrerinnen und Fahrer mit übersetzter Geschwindigkeit, dröhnenden Auspuffen und quietschenden Reifen negativ aufgefallen.

«Diese Ruhestörungen sind für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ärgerlich und belastend. Das ist verständlich und nachvollziehbar.»

Bereits im Juni 2021 habe der Stadtrat den Hauptpostenchef Kreuzlingen der Kantonspolizei Thurgau in dieser Sache um Unterstützung gebeten. «In Gesprächen wurde der Stadt zugesichert, dass je nach dienstlicher Verfügbarkeit vermehrt Kontrollen an den neuralgischen Verkehrsachsen durchgeführt werden und zusätzlich durch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gesorgt wird.»

In zwei Jahren gab es rund 36 Verzeigungen

In der Interpellation wollte die SP-Fraktion wissen, zu wie vielen Verzeigungen es in den vergangenen zwei Jahren in der Stadt gekommen ist. Rund drei Dutzend, lautet die Antwort. Hierbei handle es sich grösstenteils um unnötiges Hochdrehen der Motoren und um übermässigen respektive vermeidbaren Lärm mit Personenwagen. Und was will der Stadtrat tun, um die Situation zu verbessern?

«Der Stadtrat fordert die Kantonspolizei schriftlich auf, verstärkt Massnahmen gegen die Autoposer zu ergreifen.»

Er beantrage bei den Verantwortlichen, die Kontrollen an den Hotspots der Stadt verstärkt durchzuführen und eine Statistik zu erstellen. Basierend auf diesen Erhebungen könnten weitere Massnahmen abgeleitet werden.

SP schlägt aufsuchende Anti-Autoposer-Arbeit vor

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend nutzt SP-Gemeinderat Ruedi Herzog die Gelegenheit auf die Beantwortung zu reagieren. Nachdem er sich für diese bedankt hat, äussert er allerdings Kritik. Die SP-Fraktion halte die geplanten Massnahmen für «nicht genügend griffig». Als Grund dafür nennt er personelle Engpässe bei der Kantonspolizei Thurgau. Ergänzend schlägt Herzog deshalb Massnahmen zur Sensibilisierung vor, wie beispielsweise Publikationen.

Ruedi Herzog, SP-Gemeinderat. Bild: PD

«Denn die Autoposer – meist Jugendliche oder junge Erwachsene – sind sich vielleicht gar nicht bewusst, welchen Blödsinn sie da machen.»

In diesem Zusammenhang könnte er sich, analog der aufsuchenden Jugendarbeit, eine Art «aufsuchende Anti-Autoposer-Arbeit» vorstellen. Dieser Vorschlag lässt einige seiner Gemeinderatkolleginnen und -kollegen schmunzeln.

Der Gewinn fliesst nicht in ein Glasfasernetz Der hervorragende Rechnungsabschluss der Stadt Kreuzlingen, ein Plus von 2,7 Millionen Franken, bot dem Gemeinderat keinen Grund für ausufernde Diskussionen. Bemerkenswert sei die Abweichung zum Budget von 5,4 Millionen Franken, sagte etwa SVP-Gemeinderätin Irene Herzog. «Aber besser man täuscht sich auf diese Seite, anstatt eine böse Überraschung zu erleben.» Die Rechnung wurde einstimmig angenommen. SVP-Gemeinderätin Barbara Hummel lancierte bereits die nächste Budgetdebatte und merkte an, man werde 2023 nicht um eine Steuersenkung herumkommen. Auch an der Jahresrechnung von Energie Kreuzlingen hatten die Parlamentarier nichts grundlegendes auszusetzen. Der Ertragsüberschuss von 3,1 Millionen Franken sei ein gutes und solides Ergebnis. Im Bericht der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission verriet Alexander Salzmann, dass der Namens- und Logowechsel von Technische Betriebe Kreuzlingen zu Energie Kreuzlingen mit 110'000 Franken zu Buche geschlagen habe. Der nach seinem jüngsten SVP-Ausschluss nun partei- und fraktionslose Georg Schulthess stellte den Antrag zwei Millionen Franken des Gewinnes als Vorfinanzierung eines Glasfasernetzes zu verwenden. In Kreuzlingen bestehe hierfür grosser Handlungsbedarf. Über den Antrag entbrannte eine eifrige Diskussion bezüglich seiner Zulässigkeit. Stadtrat Beringer erklärte, die Stadt hätte 2012 mit dem Verkauf ihrer Anteile an der Stadtantenne AG entschieden, kein eigenes Kommunikationsnetz zu betreiben. Schulthess wollte die Vorfinanzierung als Fingerzeig verstanden wissen, dass die Stadt in ein Glasfasernetz investieren solle. Obwohl im Rat einige Sympathien für dieses Ziel auszumachen waren, blieb der Antrag wohl schon aus formalen Gründen chancenlos. Mit 28 Nein- zu 4 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde er abgelehnt. (ubr)