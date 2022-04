Kreuzlingen Drama um Kreuzlinger Kulturzentrum: Kult-X-Auflösung ist vom Tisch, aber es sollen rasch neue Vorstände her Der Showdown an der ausserordentlichen Versammlung des von Streitigkeiten gebeutelten Kreuzlinger Kulturzentrums endete mit klaren Absichtserklärungen der Mehrheit der Mitgliedsvereine. Zuvor kam es teilweise zu einer Chropfleerete, eskaliert ist die Situation aber nicht. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 28.04.2022, 17.10 Uhr

Traten vor die Vereinsmitglieder: Stephan Militz, Martina Reichert und Christine Forster. Bild: Urs Brüschwelier

Zweieinhalb Stunden lang wurde viel geredet und stellenweise auch gestritten. Um das Kult-X und dessen unter Beschuss stehendes Leitungsteam. Nach 22 Uhr, am Ende einer von emotionalen Voten geprägten ausserordentlichen Mitgliederversammlung, schritt man zur Konsultativabstimmung. 9 der 18 anwesenden Mitgliedsvereine votierten gegen eine Vereinsauflösung, wie sie der Kult-X-Vorstand und die Betriebsleitung vorgeschlagen hatten. 5 waren dafür, 4 enthielten sich ihrer Stimme.

«Die Mehrheit möchte den Trägerverein erhalten, aber das Personal auswechseln.»

So fasste es Vizepräsidentin Martina Reichert zusammen. Schon vorher hatte sie aber klargestellt: «Das ist keine Niederlage für uns.» Sie hätten einen Vorschlag gemacht, der zu einem tiefgreifenden Reset und somit zu einer Verbesserung der Ausgangssituation für das Kulturzentrum hätte führen sollen. «Statt den Bettel einfach hinzuschmeissen, haben wir uns Gedanken gemacht.» Sie betonte jedoch: «Mir möged nüme.»

Ordentliche Versammlung nicht vor Juli

Die Rücktrittsankündigung des verbliebenen Kult-X-Vorstandes mit Martina Reichert, dem krankheitshalber abwesenden Präsidenten Jean Grädel und Stephan Militz zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wurde bekräftigt. Diese könne aber wohl nicht vor Juli stattfinden, wegen Absenzen und weil die Rechnung noch nicht vorliege. Solange wollen einige Vereinsvertreter nicht warten: Valentin Huber und Sven Frauenfelder sorgten dafür, dass sich auf die Schnelle sieben Vereine fanden – nötig sind fünf – die nun so rasch wie möglich eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen wollen. Dies mit dem Ziel, neue Vorstandsmitglieder zu wählen und die Vereinsleitung wieder handlungsfähig zu machen.

Kandidaten für den künftigen Kult-X-Vorstand wurden keine genannt. Es gibt sie wohl auch noch nicht. Martina Reichert sagte, der Vorstand hätte vor einiger Zeit vier Personen angefragt. Aufgrund der Entwicklungen hätten diese aber mittlerweile abgesagt.

«Und uns hat es den Nuggi rausgehauen.»

Man habe entsprechend seither nicht mehr weitergesucht. Aber der Vorstand stehle sich auch nicht aus der Verantwortung. Andreas Heuke vom Theater an der Grenze betonte, dass bei der Suche nun auch die Mitgliedsvereine in der Verantwortung stünden.

Bild aus dem Kulturzentrum Kult-X im Schiesser-Areal an der Hafenstrasse. Bild: Urs Brüschweiler

Fast keine Vergangenheitsbewältigung

Begonnen hatte die Versammlung am Mittwochabend mit Appellen von Martina Reichert und Stadtpräsident Thomas Niederberger. Beide wünschten sich, an diesem Abend keine Vergangenheitsbewältigung zu betreiben und konstruktiv zu bleiben. Zu hundert Prozent ist dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Fast selbstverständlich waren die Vorwürfe und Gegenvorwürfe bezüglich Intransparenz beziehungsweise fehlendem Vertrauen allgegenwärtig. Etwa nach einem Statement von Stefan Döhla vom Filmforum Kuk – bis November 2021 selbst noch Kult-X-Vorstand – reagierte Stephan Militz aufbrausend. Döhla sprach von Machtkumulation in der Kult-X-Leitung, bedenklichen Rauswurfdrohungen und bemängelte zu wenig Demokratie im Verein.

«Es findet kein Dialog mehr statt.»

Militz wollte anschliessend zur Rechtfertigung und zum Gegenangriff ansetzen, versuchte den skandalträchtigen geleakten Revisionsbericht anzusprechen, wurde dabei aber von verschiedenen Seiten eingebremst. Angefressen stellte er fest, dass offenbar nur eine Seite gehört werden dürfe.

Die Volksabstimmung war an den Verein gebunden

Ansonsten zeigte sich in der Diskussion, dass die von Christine Forster zuvor ausführlich vorgestellte Zukunftsvision eines «Kulturhauses Kreuzlingen» unter der Führung eines städtischen Kulturbüros derzeit keine Chance hat. Mehrer Votanten wiesen etwa auf die nötige zusätzliche Planstelle bei der Stadtverwaltung hin. Hingegen waren die meisten Vereinsvertreter der Ansicht, dass ein Trägerverein die richtige Organisationsform sei. Wichtiges Thema war überdies, die öffentliche Wahrnehmung des Kult-X in Anbetracht der erst vor sieben Monaten gewonnenen Volksabstimmung zum dreijährigen Probebetrieb und einer in Zukunft anstehenden über den definitiven Betrieb. Stadträtin Dorena Raggenbass betonte, dass die im September gesprochenen Gelder dem Verein Kult-X zuständen, und nicht einer beliebigen anderen Organisation. Ein Bonmot lieferte See-Burgtheater-Intendant Leopold Huber, der mit der Kult-X-Leitung keine Probleme hatte:

«Es gibt keine falschen Leute, die Situation hat sich einfach zerfahren. Und dann muss man halt neu anfangen.»

Lücken im Betrieb Die Co-Betriebsleitung mit Christine Forster und Stephan Militz beendet bereits per Ende April ihre Tätigkeit. Alle für die Zeit danach vereinbarten Veranstaltungen würden sie jedoch noch durchführen. Wer künftig die operative Leitung im Kult-X übernimmt, ist offen. «Es gibt nach dem heutigen Abend ein Treffen mit dem Stadtrat zu diesem Thema», sagte Vizepräsidentin Martina Reichert. Aber es werde wohl Lücken im Betrieb geben. Stadträtin Dorena Raggenbass bestätigte, dass Gespräche stattfinden und eine Übergangslösung gesucht werde. Sie betonte aber auch, dass der Vorstand bis zu seiner Ablösung für den Betrieb zuständig ist und auch bis zur Abnahme der Rechnung in der Verantwortung steht. (ubr)

