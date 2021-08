Kreuzlingen «Sie sind moderner, zukunftsorientiert und CO2-neutral»: Die surrende Zukunft von Kreuzlingen – Die Stadt testet E-Busse In einer dreiwöchigen Testphase werden elektronische Busse in Kreuzlingen geprüft. Sie könnten ab dem Jahr 2024 im Einsatz sein. Bei einer Probefahrt zeigen sich sowohl Fahrgäste als auch Busfahrer zufrieden mit den innovativen Fahrzeugen. Johanna Lichtensteiger 24.08.2021, 04.20 Uhr

Der E-Bus am Kreuzlinger Bahnhof. Bild: Johanna Lichtensteiger

Abgelenkt vom schönen Sommerwetter merkt man nicht einmal, dass er anrollt. Ganz leise ist er, der E-Bus von Kreuzlingen. Ein weiss-blauer Mercedes e Citaro ist während drei Wochen in den Kreuzlinger Strassen als Testfahrzeug im Einsatz.

Einladend neigt er sich und öffnet seine Türen, im Bus sitzen vier Menschen. Busfahrer Niko Grabanica thront stolz in seinem Stuhl und sagt: «Willkommen, freuen Sie sich auf eine ruhige Fahrt.» Er sei begeistert von dem elektronischen Bus, er sei bequem und angenehm zu fahren. Als Mercedes Fan sei der E-Bus sowieso sein Favorit.

Fünf Sterne für den Chauffeur

Auf einem blauen Sitz geht die Reise los, ohne viel Geruckel und Gebrumme. Der E-Bus schleust sich gemütlich in den Vormittagsverkehr ein und ist tatsächlich überraschend ruhig.

Durch den reduzierten Geräuschpegel sind auch Mitfahrerinnen und Mitfahrer ohne Mühe verständlich. So sagt eine Frau mittleren Alters in heller, roter Bluse: «Ich bevorzuge diese Busse, sie sind für unsereins sehr geräumig» Sie klopft auf ihre Gehstöcke. In den regulären Bussen sei der Platz limitierter und sie habe mehr Mühe sich zu bewegen.

Auch die Fortbewegung des Busses sei angenehmer. «Das hat aber auch mit mir zu tun», ruft Busfahrer Grabanica von vorne. Sie sagt lachend: «Natürlich, ich gebe dir fünf Sterne!» Die überwiegende Mehrheit der Gäste melden positive Erfahrungen, die Bauverwaltung sammelt ihre Eindrücke, um den Entscheidungsprozess zu unterstützen.

Busfahrer Niko Grabanica ist bereit für die Fahrt. Bild: Johanna Lichtensteiger

Kraft tanken über Mittag

Gleichgeblieben ist das Quietschen der Sitze, wenn ein Bus schneller durch die Gegend flitzt. Auf der Ausserortsstrecke beschleunigt der Bus auf seine Maximalgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde. «Sehen Sie, ich brauche keinen Strom, obwohl ich fahre», sagt Grabanica und nickt zum Armaturenbrett.

Er nennt das Fahren ohne Stromverbrauch Segelmodul, auch das Wiedergewinnen von Strom sei während des Bremsens möglich. «Wir sind seit fünf Stunden unterwegs und der Bus hat erst 43 Prozent des getankten Stroms verbraucht.»

Über Mittag fahre der E-Bus momentan noch ins Depot, damit er aufladen könne – obwohl er es eigentlich nicht nötig hätte – und um Tests zu machen, sagt Betriebsleiter Markus Iseli.

Momentan mangelt es an Ladestationen, doch Stadtrat Ernst Zülle sagt:

«Weitere Ladestationen sind geplant. Wir prüfen auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge auf der Strecke zu laden, damit sie den ganzen Tag auf den Linien bleiben können.»

Der E-Bus von Innen. Bild: Johanna Lichtensteiger

Die Mütter sind zufrieden

Das minimale Schaukeln des E-Busses scheint auch das schlafende Baby im Kinderwagen nicht zu stören. Die Mutter meint, ihr Kind sei viel entspannter und auch sie empfinde die Fahrt als friedlich.

Eine weitere junge Mutter sagt: «Der Bus ist lauter als ich gedacht habe, man hört ein Surren. Aber das ist gut so, alles andere wäre gefährlich.» Ihr Sohn lehnt sich entspannt an sie und schaut aus dem Fenster. Die Mutter sagt, sie fände es positiv, dass der Bus keine Abgase ausstosse.

Stadtrat Zülle findet, E-Busse hätten eigentlich nur Vorteile «Sie sind ökologischer, innovativer, moderner, zukunftsorientiert und CO 2 -neutral. Nachteile sind höchstens die limitierte Reichweite, die Dauer des Ladeprozesses sowie die höheren Anschaffungskosten.»

Der Spass kostet

Die E-Busse sind mit 625'000 bis 745'000 Franken etwa doppelt so teuer wie Dieselbusse mit 350'000 Franken. Dazu meint der Stadtrat allerdings:

«Die Unterhaltskosten während der Betriebszeit von zehn Jahren sind wesentlich tiefer. Dabei sind die Preise für Diesel und Strom natürlich mitentscheidend.»

Da die Stadt Kreuzlingen bereits Hybridbusse einsetzt, sei der Übergang für Fahrerinnen und Fahrer reibungslos, sagt Busfahrer Niko Grabanica, «Wir müssen nur wenige Dinge umlernen und das ganze Team ist begeistert vom E-Bus.»

Hinten steht ein Dieselbus, in der Mitte ein Hybrid und vorne der E-Bus. Bild: Johanna Lichtensteiger

Der Bus surrt leise zur Station. Aussteigen. Beinahe ein Schock ist der Umstieg zurück in das herkömmliche, dieselbetriebene Postauto. Während das holprige Anfahren des Postautos einem Raketenstart gleicht, ist die Abfahrt des Hybrid-Busses einem Autostart und das sanfte Losgleiten des E-Busses einem Abheben einer Drohne gleichzusetzen. Ob die E-Busse ab dem Jahr 2024 in Kreuzlingen Standard werden, wird nach der Testphase entschieden.