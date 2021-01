Die Stimmberechtigten in Kreuzlingen haben entschieden: Pfarrerin Irena Widmann muss gehen

Kreuzlingen

Die Pfarrerin nimmt sich aus dem Rennen: Vor der Urnenabstimmung über ihre weitere Zukunft in der Kirchgemeinde macht Irena Widmann selber den Schnitt

Sie will nicht mehr in Kreuzlingen arbeiten. Auch wenn die Kirchbürger am Sonntag entscheiden sollten, dass ihre Stelle nicht eingespart wird, will die Pfarrerin die Gemeinde verlassen.