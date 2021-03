Kreuzlingen «Die Reaktionen zeigen, dass das Seeufer vielen am Herzen liegt»: Die Rekadorf-Gegner haben Unterschriften gesammelt Die Interessengemeinschaft Schutz Seezelg hat gegen das geplante Rekadorf in Kreuzlingen eine Petition lanciert. 259 Personen haben sie unterschrieben. Nun warten die Petitionäre auf einer Antwort von Stadtpräsident Thomas Niederberger. Rahel Haag 31.03.2021, 17.00 Uhr

Auf dem Ackerfeld rechts ist das Rekadorf in Kreuzlingen geplant. Bild: Reto Martin

(9. Oktober 2020)

Ursula Frei ist zufrieden. Sie ist Mitglied der Interessengemeinschaft (IG) Schutz Seezelg, die sich gegen das geplante Rekadorf sowie die Sportstätten zwischen Kreuzlingen und Bottighofen wehrt. Vor kurzem endete ihre Petition «Nein zur Mammut-Überbauung Rekadorf am See». Insgesamt 259 Unterschriften sind dabei zusammengekommen. 200 hatte die IG als Ziel definiert. Frei sagt:

«Wir wollten herausfinden, wie viele Leute sich für das Thema interessieren.»

Und die Reaktionen, die sie erhalten hätten, zeigten, dass das Seeufer vielen am Herzen liege.

Claudia Hofstatt, Klaus Frei, Margrit Klein, Claire Traub und Ursula Frei von der IG Schutz Seezelg auf der verschneiten Wiese, wo das Rekadorf gebaut werden soll. Bild: Donato Caspari

(12. Februar 2021)

Seit Herbst 2019 versuchen die Mitglieder der IG den Bau der Anlagen mittels Einsprachen gegen den Gestaltungsplan Seezelg II zu verhindern. Unter anderem kritisieren sie die Grösse der geplanten Überbauung. «Das sieht dann nicht mehr aus wie ein Dörfli, sondern wie eine Kaserne», sagte Frei im Februar gegenüber dieser Zeitung.

Zuerst den Entscheid des Kantons abwarten

Da die Petitionäre ihr definiertes Ziel von 200 Unterschriften erreicht haben, wurde von der Plattform automatisch ein Brief an Stadtpräsident Thomas Niederberger verschickt. In diesem wird er gebeten, innert 30 Tagen auf die Petition zu antworten. Auf diese Stellungnahme würden sie nun warten, sagt Frei. «In nächster Zeit wollen wir zudem verschiedene Organisationen um Unterstützung unserer Anliegen bitten.»

Weitere Massnahmen seien vorerst nicht geplant. Zuerst wollten sie den Entscheid des Kantons bezüglich des Gestaltungsplans Seezelg II und der dazugehörenden Einsprachen abwarten. Frei sagt:

«Wir schiessen nicht, solange es nicht nötig ist.»

Denn vielleicht sei der Kanton ja auch der Ansicht, dass die Anlage zu gross ist.

Gleichzeitig hält sie fest: «Wir haben die Petition gestartet, um feststellen zu können, wie gross die Unterstützung in der Bevölkerung ist.» Entsprechend habe die IG nicht aktiv Unterschriften gesammelt. «Wenn es nötig wird, lancieren wir eine weitere Petition», sagt Frei. Dann aber würden sie auch alles daransetzen, so viele Unterschriften wie möglich zu sammeln.