Kreuzlingen «Die Mauersegler müssen wirklich gefördert werden»: Der Vogelschutzverein hat zehn neue Nistkästen montiert Der Mauersegler ist vom Aussterben bedroht, denn heute sind viele Gebäude zu steril oder die Nistkästen werden bei Renovationen übersehen. Der Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung will diesem Trend mit Nistkästen entgegenwirken. Judith Schuck 26.04.2021, 04.10 Uhr

Walter Lüthi, alt Präsident des Vogelschutzvereins Kreuzlingen und Umgebung (VSK), Hausbewohnerin Rahel Wohlgensinger, Jmerio Pianari vom VSK und auf der Hebebühne zwei Mitarbeiter der technischen Betriebe Kreuzlingen mit den neuen Nistkästen. Bild: Andrea Stalder

Rahel Wohlgensinger sieht es als grosses Glück, ihren neuen Mitbewohnern aus Südafrika ein gemütliches Nest zur Verfügung stellen zu können. Denn dort, auf der anderen Seite der Erdkugel, überwintern die Mauersegler. Diese hochsensible Seglerart verbringt beinahe ihr ganzes Leben in der Luft. Selbst Nahrungsaufnahme, Schlaf und Begattung geschieht während des Fluges. Lediglich zum Nisten lassen sie sich nieder.

Dass die Vogelart vom Aussterben bedroht ist, liegt zum einen am Futterangebot: Es gibt immer weniger Insekten. Zum anderen bietet die moderne Architektur nicht die nötigen Voraussetzungen für einen Nistplatz. Ulrike Bühler, Präsidentin des Vogelschutzvereins Kreuzlingen und Umgebung (VSK) sagt:

«Die Mauersegler müssen wirklich gefördert werden.»

Ulrike Bühler Präsidentin Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung. Bild: Andrea Stalder

Viele Gebäude seien heute zu steril oder die Nistplätze, an welche die Vogelart im Laufe ihres Lebens immer wieder zurückkommen, würden bei Renovationen übersehen.

Ein Herz für diverse tierische Mitbewohner

Die Kreuzlinger Künstlerin Rahel Wohlgensinger kam schon vor vier Jahren auf den Vogelschutzverein zu, mit dem Wunsch, Gebäudebrüter wie Mauersegler und Mehlschwalben an ihrem Altbau am Langgartenweg beheimaten zu wollen.

In ihrem Garten bemerkt man schnell, dass ihr Herz für die kleinen Erd- und Luftbewohner schlägt. Blühende Büsche für Bienen, verschiedene Insektenhotels und Vogelhäuschen gibt es zu entdecken. Die vier Mehlschwalbennester stehen noch leer, die ersten beiden Mauerseglernistkästen haben im zweiten Jahr Bewohner bekommen.

Am 19. April brachte der Vogelschutzverein nun in Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuzlingen, die die Hebebühne bereitstellte, weitere zehn Kästen an.

Die neuen Nistkästen für Mauersegler am Haus von Rahel Wohlgensinger. Bild: Andrea Stalder

«Jetzt hoffen wir, dass sie kommen!» Wohlgensinger ist voll freudiger Erwartung und wünscht sich, dass auch andere Hausbesitzer ihr gleichtun. «Der Vogelschutzverein unterstützt einen ja dabei und es ist so schön, zu beobachten, wie die Nistkästen belebt werden.»

Statt Geburtstagsgeschenk, Spende für Brutkästen

Dass der Verein das Projekt nicht selbst zahlen musste, ist einer Sponsorin zu verdanken. Die Kreuzlingerin Mauricette Fischli ist Aktivmitglied im VSK und spendete 300 Franken und damit in etwa die Hälfte der Kosten, für den Bau der zehn Nistkästen. Gefertigt wurden diese vom alt Präsidenten des Vereins, Walter Lüthi, unter Mithilfe des pensionierten Bootsbauers Peter Adolph. Das ausgeklügelte System übernahmen sie vom Appenzeller Seglerspezialisten Rainer Ernst. Lüthi erklärt:

«Die Öffnung der Kästen ist nur 33 Millimeter gross, denn sonst würden andere Vögel sich ins gemachte Nest setzen.»

Walter Lüthi, Alt-Präsident des Vogelschutzvereins Kreuzlingen und Umgebung. Bild: Andrea Stalder

Mauersegler hätten zwar eine Spannweite von 40 Zentimetern, die Beinchen seien mit drei Zentimetern aber sehr kurz, wodurch das kleine Schlupfloch ausreichend sei. Das neue Projekt am Langgartenweg ist das vierte in Kreuzlingen. «Wir hoffen, dass noch mehr hinzukommen.» Walter Lüthi betont, dass die Segler die Gebäude nicht mit ihrem Kot verunreinigen würden, was bei anderen Gebäudebrütern vorkomme.

Grösste Kolonie soll erhalten bleiben

Zwei Tage später reist eine Spezialistin aus Zürich nach Kreuzlingen, deren Fachgebiet die Verhaltensbiologie dieser anspruchsvollen Vögel ist. In Kurzrickenbach soll am Gebäude, an dem sich die bisher grösste Mauerseglerkolonie der Stadt eingenistet hat, renoviert werden. Iris Scholl, die in Zürich grosse Kolonien betreut, prüft den Standort, bei dem in grossen Höhen 20 Ersatznistkästen am Baugerüst so angebracht werden, dass die Vögel ungestört in ihrer gewohnten Umgebung brüten können.

«Das grosse Wissen der Ornithologin ist hilfreich und notwendig, damit die Baufirmen diese Massnahmen zielführend umsetzen können», sagt die Präsidentin des Vogelschutzvereins. Die Bauleitung muss sich per Gesetz auf den Schutz der Gebäudebrüter einlassen. «Das Gebäudebrüterinventar macht es in Kreuzlingen möglich, dass bei der Baubewilligung der Schutz der Mauersegler oder Mehlschwalben berücksichtigt wird», sagt Bühler. Das Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau unterstützt das Projekt zur Artenförderung der Mauersegler finanziell.