Kreuzlingen: Das Theater an der Grenze ist im Kult-X angekommen

Kreuzlingen «Die Luft war viel besser als im alten Haus»: Das Theater an der Grenze ist im Kulturzentrum Kult-X angekommen Die Vorstellung am Samstag hat gezeigt, dass das Theater an der Grenze hat den Umzug ins Kulturzentrum Kult-X gut bewältigt hat. Inka Grabowsky 25.10.2021, 11.45 Uhr

Joe Fenner, Cornelia Montani und Daniel Schneider auf der Bühne des Kulturzentrums Kult-X. Bild: Inka Grabowsky

Cornelia Montani, Joe Fenner und Daniel Schneider haben das Publikum im Kreuzlinger Kult-X im Griff. Mit musikalischen Einlagen und viel Augenzwinkern erzählen sie die Lebensgeschichte von Klärli Jung-Locher, der Grossmutter von Montani. Sie brauchen nicht viel, um die Bühne zum Café oder zur Arztpraxis zu machen: Ein Schrank und zwei Kisten reichen. Die Inszenierung ist wie gemacht für das Kult-X.

«Von den Künstler, die bisher für uns hier aufgetreten sind, haben wir jeweils ein positives Echo bekommen.»

Lukas Huggenberg, Theater an der Grenze. Bild: Andrea Stalder

Das sagt Lukas Huggenberg vom Theater an der Grenze. Die Akustik sei gut, die Räume schön. Dennoch würden einige die alte Spielstätte hinter dem Boulevard vermissen. Es sei wie beim Umzug in eine moderne Seniorenwohnung, meint Vereinspräsident Andreas Heuke.

«Sachlich gesehen ist alles besser, aber man verbindet mit seinem früheren Zuhause eben viele glückliche Erinnerungen.»

Andreas Heuke, Vereinspräsident Theater an der Grenze. Bild: PD

Sie müssten daran arbeiten, dass die Menschen beim Theater an der Grenze nicht an die bunte Scheune, sondern an das Team und das Programm denken, sagt Heuke.

Auch regelmässige Besucher sind überzeugt

An diesem Abend scheint das zu funktionieren. Die Zuschauer freuen sich. «Das war eine tolle Veranstaltung», sagt ein regelmässiger Theaterbesucher, «und die Luft war viel besser als im alten Haus.» Ein paar Reihen hinter ihm sassen zwei Frauen, die zum ersten Mal im Theater an der Grenze waren. «Wir kommen bestimmt wieder», versprechen sie. Die nächste Chance hätten sie am 21. November, wenn das «Theater Fleisch und Pappe» ein Puppenstück für Erwachsene im Kult-X zeigt.