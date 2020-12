Interview «Die Kirche ist mitunter einfach ein Konzertsaal»: Kreuzlinger Organist Nicolas Borner präsentiert moderne Musik Der Kirchenmusiker Nicolas Borner hat nicht nur ein spannendes Jahr, sondern auch eine intensive Adventszeit hinter sich. Inka Grabowsky 25.12.2020, 15.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Organist Nicolas Borner an der Orgel in der St. Stefanskirche in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder (24. Januar 2020)

Herr Borner, wie geht es Ihnen?

Nicolas Borner: Mir geht es gut. Im Gegensatz zu vielen anderen Musikern habe ich das Glück, im Augenblick sogar mehr zu tun zu haben als üblich. Natürlich sind wegen der Pandemie Engagements bei Familienfeiern weggefallen, aber die Kirche, bei der ich angestellt bin, bietet derzeit alle Gottesdienste doppelt und dreifach an, damit jeder teilnehmen kann.

Der Dezember ist immer sehr voll, aber in diesem Jahr ist es besonders, weil vieles, was wir vorbereitet hatten, nicht wie geplant stattfinden konnte. Gesang und der Auftritt von vielen Musikern gemeinsam verbieten sich einfach. Also musste ich alles für kleine Ensembles mit Profimusikern umdenken. Zum Beispiel gibt es am 26. Dezember statt meiner eigens komponierten Messe zum Patroziniumgottesdienst für St. Stefan nun moderne Weihnachtslieder und eine feierliche Messe aus der Barockzeit mit mir an der Orgel und zwei Sängerinnen.

Sie haben zur Amtseinführung von Pfarrer Stier ja auch schon eigens eine Missa Brevis komponiert. Wie aufwendig ist so etwas?

Es ist viel Arbeit. Und es war auch erst meine fünfte Messe in diesem Stil. An Anfang steht eine Melodie, die in einer Gesamtkonstruktion bestehen muss. In diesem Fall für Chor, Solisten und die Klavierbegleitung. Und dann muss die Musik ja auch zum gegebenen Text passen. Im Gloria darf sie nicht gerade traurig klingen. Man muss basteln - aber es macht Spass.

Das gilt übrigens auch für die vielen Auftritte in der Adventszeit. Es ist schön, zu sehen, dass die Leute Gottesdienste brauchen. Und wenn ich Musik mache, ist das auch für mich besinnlich.

Bekannt geworden sind Sie jenseits der katholischen Kirchgemeinde durch Ihre Interpretationen von Filmmusiken auf der Kirchenorgel. Anfang des Jahres haben Sie eine CD dazu veröffentlicht. Gab es nie Probleme, wenn Sie etwas so Weltliches aus «Fluch der Karibik» oder «Herr der Ringe» im geweihten Raum spielen?

Es stehen alle voll dahinter, wohl weil alle sehen, dass die Menschen das Bedürfnis haben, gemeinsam Musik zu hören. Kultur ist Seelsorge im weiteren Sinn. Heutzutage sind wir alle viel offener, was die Musik in der Kirche betrifft. Mitunter ist sie einfach ein Konzertsaal.

Ich arrangiere für die Orgel um, was für ein ganzes Orchester geschrieben wurde. Ich muss also viel reduzieren, obwohl die Orgel ja quasi ein ganzes Orchester repräsentiert. Wer mag, kann sich Notenbeispiele auf meiner Website herunterladen, gegen Gebühr, weil ich selbst wegen des Copyrights auch Gebühr an die Suisa zahlen muss.

Zusätzlich geben unter dem Titel Orgel Z'Nacht in der Kirche St. Stefan regelmässig Konzerte.

Das «Orgel Z’Nacht» hat sich über die vergangen zwei Jahre wirklich gut etabliert. Ich achte darauf, dass es alle 14 Tage stattfindet, denn ich habe mir ein Stammpublikum aufgebaut, das regelmässig kommt und immer wieder jemanden neu dazu bringt. Ich biete Klassik, Pop und Filmmusik, also für jeden etwas, weil Orgelmusik ebenso vielfältig sein kann. Am Ende der Konzerte frage ich das Publikum meist, was es das nächste Mal hören will. Das kann auch einmal «Queen» sein.

Müsste sich die Kirchenmusik mehr in Richtung Popmusik verschieben, um jüngere Leute anzusprechen?

Man kann nicht sagen, das eine sei «in», das andere «out». Wenn in der Passionszeit die Orgel traditionell schweigt, dann berühren die tausend Jahre alten gregorianischen Gesänge. Eine Messe mit grossem Orchester reisst die Leute im passenden Umfeld ebenso mit wie moderne Musik aus Taizé. Es muss einfach zum Anlass passen.

Was sich bei jüngeren Menschen verändern muss, ist die Ansprache, um sie zum Mitmachen zu bewegen. Ich führe ja auch einen klassischen Kirchenchor. Dort gibt es meist ältere Teilnehmer, für die es Ehrensache ist, wöchentlich zur Probe zu kommen. Im Vokalensemble arbeiten wir dagegen auf Projektbasis. Die Sängerinnen und Sänger wollen sich nicht für lange Zeit verpflichten. Aber wenn es Spass macht und was Gutes dabei rauskommt, bleiben sie im Endeffekt genauso treu dabei wie die Mitglieder des Kirchenchors.

Hinweis: Wer derzeit an den Gottesdiensten teilnehmen möchte, die Nicolas Borner musikalisch gestaltet, muss sich anmelden.