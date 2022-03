Kreuzlinger Kirche St.Ulrich wird nach Brandanschlag restauriert

Datenanalyse Wie schneidet Ihre Gemeinde am «Engadiner» ab? Unsere Langlaufkarte zeigt es

Nach drei Jahren Pause starten am Sonntag wieder weit über 10'000 Langläuferinnen und Langläufer zum Engadin Skimarathon. Eine Tendenz ist beim Blick auf die Ranglisten der vergangenen Jahren sehr deutlich: Immer mehr Unterländer, besonders Zürcher, nehmen am Lauf teil. Warum? Und wo wohnen die schnellsten Läuferinnen und Läufer? Wir zeigen es in unserer Analyse der Rangliste von 2019, samt interaktiven Grafiken.