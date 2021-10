Der Philatelistenverein Kreuzlingen feiert sein 85-Jahr-Jubiläum

Kreuzlingen Die Aktie des kleinen Mannes: Der Philatelistenverein Kreuzlingen begeht sein 85-Jahr-Jubiläum Mit einer Bootsfahrt auf dem Untersee hat der Philatelistenverein Kreuzlingen sein 85-jähriges Bestehen gefeiert. Während der Hochzeit der Philatelie in den 1970er-Jahren zählte er 127 Mitglieder – heute sind es noch 26. 13.10.2021, 11.45 Uhr

Georg Strasser, Präsident des Philatelistenvereins Kreuzlingen, gibt anlässlich des 85-Jahr-Jubiläums einen Einblick in die Geschichte des Vereins. Bild: PD

Am Kreuzlinger Hafen haben sich kürzlich rund 25 Briefmarkeninteressierte getroffen, um das Jubiläum ihres Vereins gebührend zu feiern. Mit einer Bootsfahrt im herbstlichen Sonnenschein wurde mit einem Gläschen Wein angestossen auf die gemeinsamen Erlebnisse und Tauschgeschäfte, welche seit 85 Jahren in Kreuzlingen Tradition haben.

«Am 18. Januar 1936 gründeten 22 Mitglieder den Philatelistenverein Kreuzlingen im Restaurant Alpenrose», berichtet Präsident Georg Strasser von den Anfängen. Zwei Jahre später wurde bereits eine Tauschbörse organisiert, an der acht Händler ihre Marken «auf eigenes Risiko» feilboten. Ende der 1970er-Jahre war die Hochzeit der Philatelie in der Schweiz mit ganzen 127 Mitgliedern in Kreuzlingen. Strasser sagt:

«Die Briefmarke wurde damals als die Aktie des kleinen Mannes gehandelt.»

Zum 50. Geburtstag des Vereins im Jahr 1986 organisierte der Verein dann den schweizweiten «Tag der Briefmarke». Es war der letzte, welcher noch ohne Sonderbriefmarke begangen wurde und so verpasste Kreuzlingen knapp seine eigene Briefmarke.

Austausch über die Grenze hinweg besteht seit der Gründung

Der Präsident des Konstanzer Philatelistenvereins Axel Stadler gibt sich ebenfalls die Ehre und gratuliert den Briefmarkensammelnden zu ihrem langjährigen Bestehen. Der Austausch über die Grenze zwischen den beiden Vereinen besteht schon seit den Gründerjahren und wurde nur durch die Grenzschliessungen während des Zweiten Weltkriegs unterbrochen.

Aufgrund der stetig schwindenden Mitgliederzahlen wird mittlerweile sogar eine Vereinigung der beiden Vereine ins Auge gefasst. Noch aber hat der Kreuzlinger Verein 26 Mitglieder, welche sich wie bei diesem gemeinsamen Ausflug über ihre Leidenschaft zu heimischen und exotischen Briefmarken austauschten. (red)