Kreuzlingen Der Weg zum neuen Bad ist frei: Das Egelsee wird grösser und schöner Das Thermalbad Egelsee wird saniert und erweitert. Der Kreuzlinger Gemeinderat hat am Donnerstagabend die Mehrkosten ohne Gegenstimme geschluckt. Auch die Sauna kann eingebaut werden. Urs Brüschweiler 10.12.2020, 20.53 Uhr

Definitiv Grünes Licht für das neue Hallenbad. Ab kommenden März wird an diesem Projekt gearbeitet. (Bild: PD)

So handzahm gibt sich das Kreuzlinger Stadtparlament selten. Schon gar nicht, wenn es Kostenüberschreitungen schlucken muss. Doch vor Weihnachten zeigten sich die 31 anwesenden Gemeinderäte harmonisch. Einstimmig bewilligten sie am Donnerstagabend den Zusatzkredit von knapp 1,5 Millionen Franken für Mehraufwände beim Hallenbadprojekt, insbesondere wegen Altlasten im Baugrund und dem schlechten Zustand des bestehenden Bades. Und ebenfalls ohne Gegenstimme kam auch der Zusatzkredit in Höhe von über 200000 Franken für eine nachträgliche Projekterweiterung durch. Die Sauna und der kleine Wellnessbereich sowie der zusätzliche Materialraum können somit realisiert werden.