Kreuzlingen «Der Umgang mit Lebensmitteln soll einen anderen Stellenwert bekommen»: In der Primarschule steht neu Gärtnern auf dem Stundenplan Im Schulzentrum Bernegg in Kreuzlingen bepflanzen die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen einen Gemüseacker. Unterstützung bekommen sie dabei vom Verein Bodenseegärten und der GemüseAckerdemie. Judith Schuck 19.04.2021, 17.05 Uhr

Schüler des Schulzentrums Bernegg üben sich im Gartenbau.

(Bild: Arthur Gamsa)

Mit Spaten und Hacken wird der Boden gelockert. In manchen Reihen befinden sind schon Setzlinge: Randen, Krautstiel oder Palmkohl kommen als erste in die Erde. Bereits im Herbst haben die Kreuzlinger Schülerinnen und Schüler den Boden gemulcht, und so die Nährstoffversorgung für das kommende Frühjahr geschaffen.