Planetarium Kreuzlingen zeigt Film Zeitreise

Kreuzlingen Der Mensch erscheint um acht Minuten vor Mitternacht: Das Planetarium zeigt mit «Zeitreise» die Entstehungsgeschichte der Erde in einem Jahr Das Planetarium Kreuzlingen zeigt mit «Zeitreise» einen Film zur Entstehung der Erde – vom Urknall bis heute. Das Konzept: Alles wird so veranschaulicht, als ob es innerhalb eines Jahres passiert wäre. Das heisst aber auch, dass die Menschen erst ganz spät in Erscheinung treten. Inka Grabowsky 15.08.2021, 20.11 Uhr

Der Film «Zeitreise» erklärt in 50 Minuten die Entstehungsgeschichte unseres Planeten. Bild: PD

«Vor sechzig Jahren wurde nicht wurde nicht nur JFK gewählt, die Mauer gebaut und Juri Gagarin ins Weltall geschickt, sondern auch in Kreuzlingen eine astronomische Gruppe gegründet», sagt Can Marcel Izgi, der Präsident der Stiftung, der Sternwarte und Planetarium in Kreuzlingen gehören. «Heute ist daraus ein Verein mit rund dreihundert Mitgliedern geworden. 2019 hatten wir 12000 Besucher.»

Die Programmgruppe der Astronomischen Vereinigung trage dazu bei. Mit dem Film «Zeitreise» über die Entstehung des Universums hat sie gerade eine neue Attraktion organisiert. Joseph Stalder moderierte die Premiere und erklärte: «Astronomische Zahlen sind kaum vorstellbar. Fast 14 Milliarden Jahre ist das Universum alt. Um das zu veranschaulichen, ist im 50-minütigen Film alles, was passiert ist, massstabsgetreu auf ein Jahr zusammengestaucht.»

Der Urknall ist in der Logik des Films am 1. Januar um null Uhr. Ein Tag entspricht 40 Millionen Jahren. Erste Sterne beginnen demnach am 6. Januar zu leuchten, unsere Sonne entsteht am 1. September um 15 Uhr. Die Dinosaurier laufen am 29. Dezember über die Erde, und der Mensch tritt acht Minuten vor Mitternacht des 31. Dezember in Erscheinung.

Unterstützung von der Schulgemeinde

«Faszinierend», sagt Schulpräsidentin Seraina Perini Allemann nach der Vorführung. Die Schulgemeinde hatte die Anschaffung des Films finanziell unterstützt. Die Kreuzlinger Lehrpersonen gingen regelmässig mit den Schülerinnen und Schülern aus der Primar- und Sekundarstufe ins Planetarium, sagt die Präsidentin. Perini misst der «Zeitreise» einen grossen pädagogischen Wert zu.

Seraina Perini, Schulpräsidentin Kreuzlingen Bild: Inka Grabowsky

«Es dürfte für verschiedene Stufen sehr anregend sein.»

Simulationsfilme zeigen anschaulich, wie Sterne entstehen. Die Betrachter erleben mit, wie sich Staub zu Planeten zusammenballt oder Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff sich im Urmeer zu Aminosäuren zusammenschliessen. Dinosaurier stapfen als Trickfilmfiguren über die Kuppel.

Ein deutsches Produkt - das merkt man

Den Film »Zeitreise» hat das Kreuzlinger Planetarium beim Unternehmen Zeiss gekauft. Er ist 2014 für deutsche Planetarien erstellt worden, was im Text mitunter deutlich wird. Man erfährt, dass Deutschland im Karbon-Zeitalter ein tropischer Urwald und in der Kreidezeit vom Meer bedeckt war – Schweizer müssen sich denken, dass es bei ihnen wohl vergleichbar ausgesehen haben wird.

Auch mit dem üblichen Pathos am Schluss muss man leben. «Sterben wir aus, oder entwickeln wir uns weiter», sagt der Sprecher aus dem Off. «Es liegt an uns, wie die Zukunft aussieht.»