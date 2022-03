Kreuzlingen: FDP-Gemeinderäte wollen gleiche Behandlung für Kitas

Kreuzlingen «Das System ist nicht mehr zeitgemäss»: Eine Motion verlangt die Gleichbehandlung aller Kindertagesstätten Eine Motion von den FDP-Gemeinderäten Christian Brändli und Alexander Salzmann will, dass alle Kindertagesstätten, welche die kantonalen Bedingungen erfüllen, mit einer Leistungsvereinbarung dem Verein Kreuzlinger Kinderkrippe gleichgestellt werden. Die Zahl dieser Institutionen hat sich auf acht erhöht. Kurt Peter 08.03.2022, 04.30 Uhr

Die Kinderkrippe Felsenburg in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

(10. Februar 2017)

«Es ist Zeit, dass wir in Kreuzlingen dem Wandel in der ausserschulischen Betreuung gerecht werden.»

Christian Brändli, FDP-Gemeinderat. Bild: PD

Das sagt FDP-Gemeinderat Christian Brändli. Zusammen mit Rats- und Parteikollege Alexander Salzmann hat er deshalb eine Motion zum Thema Kindertagesstätten eingereicht. Diese verlangt, dass alle Kindertagesstätten in Kreuzlingen, welche die Bedingungen des Kantons erfüllen, gleich behandelt werden.

Die Motionäre stören sich daran, dass die im Jahr 1991 vom Volk genehmigte Botschaft «Vereinbarung über den Betrag der Stadt an den Verein Kreuzlinger Kinderkrippe von 350’000 Franken zusätzlich Teuerung» auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde. Diese Botschaft hatte zum Ziel, der Unterstützung der ausserfamiliären Tagesbetreuung von Kindern sowie der vom Sozialhilfegesetz auferlegten Pflicht zur Unterbringung von Kindern nachzukommen», wie es in der Motion heisst.

Dieselben Leistungsvereinbarungen für alle

«Seit mehr als zehn Jahren werden zudem die Betreuungsangebote in der Kindertagesstätte Doldenhof (früher Zwerglihuus) mit einem Leistungsauftrag von der Stadt mit 100’000 Franken subventioniert», halten die Motionäre fest. «Heute gibt es neue Kindertagesstätten mit unterschiedlicher pädagogischer Ausrichtung, diese haben sich auf dem Mark gehalten», sagt Brändli.

«Doch ausser den beiden erwähnten Institutionen gehen alle anderen leer aus.»

In den Kreuzlinger Kindertagesstätten würden rund 500 Kinder betreut, davon in der Felsenburg 73 und im Doldenhof 115. Die Motion verlangt nun die «Gleichbehandlung der Kindertagesstätten bei der Subventionierung der vom Kanton bewilligten Betreuungsplätze mit einem jeweiligen gleichlautenden Leistungsauftrag für die einzelnen Institutionen mit klaren Leistungen und Voraussetzungen».

Ausserdem verlangt die Motion die Gleichbehandlung der Kreuzlinger Kindertagesstätten bei den Themen Defizitgarantie und Darlehen. «Die Elternbeiträge sollen Einkommensabhängig gestaltet werden», fordert Brändli. In der Motion heisst es, dass «die Beiträge für Betreuungsplätze von Kreuzlinger Kindertagesstätten durch Vorschulkinder mit zivilrechtlichem Wohnsitz in Kreuzlingen in Anlehnung an das System der Horte der Primarschulgemeinde gestaltet werden sollen».