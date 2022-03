Kreuzlingen: Schwaben-Migros heisst jetzt Midori

Kreuzlingen Das Leben kehrt zurück in den alten Schwaben-Migros - Und der heisst jetzt Midori 51 Kleinwohnungen und Studios stehen im Wohnturm an der Konstanzerstrasse in Emmishofen zum Bezug bereit. Die Totalsanierung ist nach rund 20 Monaten Bauzeit abgeschlossen. Paulina Daiber, Südkurier Jetzt kommentieren 03.03.2022, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Midori an der Konstanzerstrasse ist bis auf ein paar Umgebungsarbeiten fertig. Bild: Urs Brüschweiler

Früher sind viele Deutsche nach Kreuzlingen gekommen, um im Migros-Supermarkt, der sich im Erdgeschoss des Wohnkomplexes befand, einzukaufen. Als Emmishofer Schwaben-Migros war das Geschäft bekannt. Seit gut zehn Jahren steht das fast 60 Jahre alte Hochhaus nun leer. Privatinvestor Kurt Spring will das ändern. Er hat rund 35 Millionen Franken in das Projekt Midori investiert. Im Sommer 2020 feierte man den Spatenstich für Umbau und Sanierung.

Kurt Spring und seine Frau Fabienne Heymoz beim Baustart auf der Baustelle. Bild: Mario Gaccioli (23. Juni 2020)

Seit Anfang März kehrt nun wieder Leben ein, in den achtstöckigen Wohnturm. Von grossen Gewerbeflächen und Büroräumen bis hin zu Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen – es fehlen nur noch ein paar Feinschliffe. Aaron Ulmann, der in der für die Vermarktung zuständigen Immokanzlei tätig ist, kann noch keine Auskunft darüber geben, welche Geschäfte im Erdgeschoss einziehen werden. Laut Torsten Gabele, Projektleiter der zuständigen Unternehmensgruppe i+R, ist eins jedoch klar: In den grössten Gewerberaum muss viel investiert werden. Denn die Geschäfte, die den Raum mieten, sollen viel Flexibilität in der Gestaltung haben.

Geschäftsräume, Büros, Studios

In den vier kleineren Geschäftsräumen sieht es etwas anders aus: Die Wände sind bereits verputzt und ein Unterlagenboden ist angebracht. Gabele erklärt, dass die Räume so attraktiver für zukünftige Mieter sein sollen, da weniger investiert werden müsse. Dann geht es ins erste Obergeschoss. Die Treppe ist komplett neu. Oben sind Wohnungen und Büroräume. Besonders ist, dass das grösste Büro in fünf Räume unterteilt werden kann. Je nachdem, wie viele Unternehmen einziehen werden. Ausserdem befinden sich hier auch die öffentlichen Toiletten.

Die Visualisierung des Projekts Midori. Bild: PD

Im Wohnturm führt noch immer dieselbe Treppe nach oben, welche 1963 in den «Schwaben-Migros» eingebaut worden ist. Torsten Gabele zeigt die Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen. In alle Wohnungen strahlt wegen der Fensterfronten viel Licht. Manche haben eine Aussicht auf den Bodensee, andere zeigen den Seerhein. Eine besondere Eigenschaft des Wohnkomplexes sind die an allen Fenstern angebrachten Schiebefalttüren. Der Projektleiter ist gespannt, welchen Ausdruck sie dem Gebäude verleihen, wenn es bewohnt ist.

Kleinwohnungen ab 900 Franken

Wie viel muss man ausgeben, wenn man sich im «Schwaben-Migros» ein neues Zuhause einrichten möchte? Auf der Website der Immokanzlei sind die Wohnungen aufgelistet. Eine Ein-Zimmer-Wohnung mit einer Grösse von 29 Quadratmetern kostet 899 Franken im Monat. Die grössten Wohnungen haben eine Fläche von 88 Quadratmetern. Man erhält sie mit einer Bruttomiete von 2050 Franken im Monat. Aaron Ulmann gibt an, dass die Zwei-Zimmer-Wohnungen sehr gefragt seien. Es habe wegen der vielen Bewerber Sammelbesichtigungen gegeben und momentan seien nur noch zwei Stücke frei.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen