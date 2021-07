Pro-Komitee kämpft für das Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X

Was lange währt, soll endlich gut werden: Am 26. September entscheidet sich an der Urne, ob Kreuzlingen sein Kulturzentrum

Kult-X behalten kann. Nun weibelt ein breit abgestütztes Pro-Komitee mit über 120 Mitgliedern für Ja-Stimmen.

Emil Keller 08.07.2021, 04.40 Uhr