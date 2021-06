Im Kreuzlinger Lokal Centro Italiano weht ein frischer Wind

Kreuzlingen Das Centro soll wieder aufblühen: Der neue Vorstand will ein modernes Italien nach Kreuzlingen holen An der Viale Italia 1 im Osten der Stadt ist einiges im Umbruch. Die neue Vereinsleitung möchte das Lokal wiederbeleben und hat ambitionierte Pläne. Ende Juni soll der Betrieb aufgenommen werden. Judith Schuck 15.06.2021, 16.45 Uhr

Im Centro Italiano wird umgebaut: Josias Scharf und Domenico Sciacovelli arbeiten am neuen Look. Aurelio Petti und Giuseppe Chillari bilden das Führungsduo des Vereins. Bild: Urs Brüschweiler

«Das Centro Italiano ist eine anspruchsvolle Aufgabe», sagt Vizepräsident Aurelio Petti über den Kreuzlinger Kulturverein. Er befinde sich derzeit in einem schwierigen Zustand. 2017 genehmigte der Gemeinderat bereits einen neuen Baurechtsvertrag, der einen Umbau mit Multifunktionshalle und Überdachung der Boccia-Aussenbahn bei der 30 Jahre alten Liegenschaft vorsah. Die Kosten hierfür wurden mit rund 250'000 Franken beziffert. Geschehen ist bis vor kurzem allerdings nicht viel. Das will der am 11. Mai neu gewählte Vorstand nun ändern und bereits sieht man, dass etwas vorwärtsgeht.

Fokus auf zweiter und dritter Generation

Das markante Backsteingebäude wurde 1991 erbaut. Bild: Urs Brüschweiler

Nachdem Giuseppe Scarascia, der den Dachverband von vier weiteren Kreuzlinger Vereinen viele Jahre führte, ins Pensionsalter gekommen ist, stehen nun Giuseppe Chillari als Präsident und Aurelio Petti als Vizepräsident an der Spitze. Chillari ist CEO bei der General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH. Petti stammt aus der Reise- und Eventbranche und möchte im Centro Italiano einen lang gehegten Traum verwirklichen. Chillari sagt:

«Wir wollen das Centro Italiano neu ausrichten.»

Vor 50 Jahren sei der Verein ein wichtiger Treffpunkt für Migranten – vorwiegend aus Apulien und der Basilikata – gewesen. Er selbst sei ein Secondo. Die Einwanderer von damals seien heute gut integriert und deren Bedürfnisse hätten sich geändert. «Aber die zweite und dritte Generation kennt häufig die italienische Kultur nicht mehr richtig und spricht auch kein Italienisch mehr», sagt er. In der Schweiz werde das Bild von Italien nicht authentisch wiedergegeben, findet auch Aurelio Petti.

«Italien wird aus unserer Sicht nicht besonders glücklich dargestellt. Es besteht nicht nur aus Pizza, Cannelloni und Pasta.»

Petti möchte mit einem neuen Konzept den jüngeren Generationen, aber auch Italienliebhabern, die authentische und gesunde Küche sowie die italienische Kultur näherbringen. «Wir wollen künftig mit möglichst lokalen und nachhaltigen Produkten, ergänzt durch Produkte aus Italien, arbeiten.» Ausserdem sollen kulturelle Veranstaltungen und Kurse dazu beitragen, das «Belpaese» besser kennen zu lernen. Das geplante Eventlokal in der ehemaligen Bocciahalle soll dann einst auch Firmen und Vereinen zur Miete zur Verfügung stehen.

Die Skizze zeigt, wie der Innenraum des Centros aussehen soll, nach der Neugestaltung. Bild: PD

Ein wichtiger Verein für die Stadt

Die Idee sei, durch den Austausch und das gemeinsame Geniessen guter Produkte das echte Italien nach Kreuzlingen zu holen. Es ist auch angedacht, mit der Stadt Kreuzlingen und dem Verein Städtepartnerschaften – insbesondere mit der apulischen Partnerstadt Cisternino – Anlässe zu organisieren. Geplant sind neben Kultur, einem kleinen Minishop mit ausgesuchten Produkten, der Eventhalle und der Gastronomie auch Reisen. Petti sagt:

«Ich komme aus der Reise- und Eventbranche. Hier so etwas zu verwirklichen, war schon immer mein Traum.»

Dazu ist ein grosser Umbau nötig. Chillari ergänzt: «Wir befinden uns gerade in der ersten Umbauphase.» Bis Ende Juni soll das Restaurant mit Gartenterrasse wieder geöffnet werden, «damit uns die Menschen nicht vergessen». Wenn alles nach Plan läuft, werde die Baueingabe für den grossen Umbau der zweiten Phase bis Spätherbst gemacht. Kernstück des neuen Konzepts wird ein kulinarischer und kultureller Club sein, der ebenfalls im Spätherbst gegründet werden soll.

Der Stadtrat steht dem Vorhaben generell positiv gegenüber. Stadtpräsident Thomas Niederberger sagt:

«Das Centro Italiano hat eine grosse Bedeutung für Kreuzlingen.»

Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen. Bild: PD

Das Nutzungskonzept 2017 sei bisher nie umgesetzt worden und von daher auch nie in Kraft getreten. Falls es hier Änderungen gebe, müsste es neu aufgelegt werden, was ein längerer Prozess sei. «Dem Vorstand sind diese Abläufe bekannt und er orientiert sich stark am Baurechtsvertrag von 2017. Ich finde es gut, dass interessierte Leute das Centro zu neuem Leben erwecken wollen.»