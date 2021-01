Kreuzlingen CVP will das 17-Millionen-Kässeli anzapfen Am Donnerstag berät der Kreuzlinger Gemeinderat über eine Motion für ein «zeitgemässes Parkierungsreglement». Die Gelder aus Parkgebühren und Parkbussen sollen nicht mehr nur für Parkplätze ausgegeben werden, sondern auch für den öffentlichen Verkehr. Urs Brüschweiler 20.01.2021, 04.10 Uhr

Parkgebühren – hier ein Parkscheinautomat auf dem Bärenplatz – sind eine lukrative Einnahme für die Stadt. (Bild: Andrea Stalder)

Gemeinderat Thomas Dufner ist vorerst zufrieden mit dem Stadtrat. «Er sieht den Bedarf für eine Revision des Parkierungsreglements.» Am Donnerstag steht eine Motion der CVP-Gemeinderatsgruppe auf der Traktandenliste des Stadtparlaments. Sie verlangt eine Totalrevision des Kreuzlinger Parkierungsreglements. Und der Stadtrat hat den Gemeinderäten in seiner Beantwortung empfohlen, die Motion für erheblich zu erklären. Es heisst darin:

«Der Stadtrat erkennt die Notwendigkeit, die Ein- und Ausgabenseiten neu zu definieren und somit deren Spielraum zu erweitern.»

Man habe in den letzten Jahren immer öfter über den Verwendungszweck der Gelder aus der Parkplatzbewirtschaftung diskutiert und sei der Meinung, es bestehe Handlungsbedarf.

Jährlich kommen 1,5 Millionen Franken in den Topf

Es geht dabei um viel Geld. Über 17 Millionen Franken (Stand Ende 2019) haben sich in der Spezialfinanzierung «Parkplatzbewirtschaftung» über die Jahre angesammelt. Gespeist wird diese Kasse bisher aus Einnahmen aus den Parkgebühren auf Stadtgebiet. Und verwendet werden dürfen die Gelder – trotz einiger Änderungsversuche in der Vergangenheit – ausschliesslich für die «Deckung der Kosten der Parkplatzbewirtschaftung und für den Unterhalt der Parkierungsanlagen» sowie «für den Bau der öffentlichen Parkierungsanlagen für den motorisierten und nicht motorisierten Verkehr». Derzeit kommen jährlich knapp 1,5 Millionen Franken Überschüsse hinzu.

Bussen sollen neu auch in den Fonds

Dufners Motion verlangt nun eine Überarbeitung des Reglements und man gibt auch konkrete Ziele vor, in welche Richtung es gehen soll. Bei den Einnahmen des Fonds möchte man künftig unter anderem auch die Parkbussen miteinbeziehen. Der Topf würde also noch grösser. Decken soll man damit aber künftig deutlich mehr Kosten: Nicht mehr nur solche zu Gunsten der Parkplätze für Autofahrer und den Bau von Parkhäusern, sondern auch solche für den öffentlichen Verkehr und für Abstellplätze für Fahrräder und Mofas. Und es soll eine jährliche Abgabe in die laufende Rechnung der Stadt geben. Thomas Dufner erklärt:

Thomas Dufner

Gemeinderat Kreuzlingen

CVP (Bild: PD)

«Wenn wir den öffentlichen Verkehr unterstützen, können wir damit einen Beitrag leisten, dass vielleicht der eine oder andere sein Auto daheim stehen lassen wird.»

Das hätte auch noch einen Zusatznutzen für die Ökologie. Der CVP-Gemeinderat könnte sich etwa vorstellen, dass für Kinder und Jugendliche der Stadtbus dereinst gratis sein könnte.

Positiver Effekt auf die Stadtfinanzen

Ein wichtiges Argument für die Motion habe sich seit deren Einreichung im März 2020 noch akzentuiert: Der Finanzhaushalt der Stadt, der durch Corona unter Druck kommen werde, könnte so entlastet werden. Der Spezialfonds sei im Eigenkapital Kreuzlingens eine der grössten Positionen. Diese anzuzapfen in der schwierigen Zeit, sei sicher berechtigt, meint Dufner.

«Wir können doch nicht auf der einen Seite einen grossen Topf Geld haben, und auf der anderen Seite finanzielle Probleme.»

Auch der Stadtrat schreibt in seiner Beantwortung, dass durch die Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten die Stadtrechnung positiv beeinflusst werden kann. Bei einer Erheblich-Erklärung der Motion am Donnerstag werde eine Arbeitsgruppe der Ordnungsdienste und der Bauverwaltung die Arbeit an der Totalrevision des Parkierungsreglements aufnehmen.