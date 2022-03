Kreuzlingen Bunter Abschied aus dem Leben: Analisa Meyer hat ihre letzte Ausstellung eröffnet – denn sie ist unheilbar krank Analisa Meyer hat vor zwei Jahren eine schwerwiegende Diagnose erhalten. Sie leidet an einer unheilbaren Krankheit. Deshalb will sie die ihr verbliebene Zeit noch bestmöglichst nutzen und hat rund 60 Bilder gemalt, die derzeit in Kreuzlingen ausgestellt sind. Es sei ein Dankeschön, an die vielen schönen Begegnungen mit Menschen, die ihr Leben bereicherten. Christof Lampart Jetzt kommentieren 05.03.2022, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Analisa Meyer mit ein paar ihrer Kuhbilder. Bild: Christof Lampart

Analisa Meyer öffnet beim Interviewtermin selbst die Wohnungstür – und lächelt einen breit an. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr für den lebenslustigen und kreativen «Zürihegel», den es vor 30 Jahren an den Bodensee verschlug. Hier lernte sie durch die Kunst und ihrem Brotberuf als Aktivierungstherapeutin im Altersbereich und als Taxifahrerin Kreuzlingen kennen. Und die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger lernten sie kennen. Nämlich als eine bunte, weltoffene und immer lächelnde Frau, die auch in schwierigen Zeiten in allem stets das Gute zuerst sehen wollte.

Sie will alles noch einmal geniessen

Heute ist Analisa Meyer in der Regel für ihre Fortbewegung auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Längere Strecken zu Fuss liegen nicht mehr drin, aber dank des Gefährts kann sie im Frühling «raus an den See, an die Sonne und alles noch einmal geniessen, in mich aufsaugen». Wer Analisa Meyer so reden hört, ahnt, mit welcher Intensität sie lebt. Entsprechend offen geht sie auch mit ihrer unheilbaren Krankheit Amyloidose um, die ihr vor zwei Jahren mit dem Hinweis diagnostiziert wurde, dass sie maximal noch drei Jahre zu leben habe (siehe Kasten).

Amyloidose – Ursachen und Symptome Amyloidosen umfassen verschiedenste Krankheiten, die eine Gemeinsamkeit haben: Im Gewebe lagern sich krankmachende Eiweisse als sogenannte Amyloide ab. Die Proteine stören die Funktion der Organe nach und nach. Oft bilden sich die Eiweissablagerungen am Herz, den Nieren, in der Leber, im Magen-Darm-Trakt oder Nervensystem. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Etwa Atemnot, Müdigkeit, Ohnmachtsanfälle, Schluckstörungen, Appetitlosigkeit, trockene Augen und vieles mehr. Weitere Informationen: usz.ch.

«Ich habe anfangs schon gehadert, denn ich hatte ja noch für mein weiteres Leben Pläne und Wünsche», räumt die 68-Jährige ein. Doch sagt sie auch, dass «es schon gut ist, wie es ist». Sie hat akzeptiert, was sie sowieso nicht ändern kann.

Die Kunst als wichtige Aufgabe

Viel geholfen hat ihr dabei in den vergangenen eineinhalb Jahren ihr letztes Kunstprojekt. Meyer sagt:

«Ich musste mir eine Aufgabe geben, sonst wäre ich durchgedreht.»

Und so fing sie im Oktober 2020 das Projekt Alpzyt an. Tiere und die Natur haben ihr immer schon viel bedeutet. Ziel war es, jede Woche ein 20 mal 20 Zentimeter kleines Kuhporträt herzustellen, das bunt und verspielt daherkommen sollte.

Inspiration waren ihr dabei viele Fotos und Bilder aus dem Internet, aber auch die Kunstbilder des bekannten Adelbodener Malers Björn Zryd. Als sie im September 2021 die letzte Serie der Bilderreihe mit Impressionen vom Alpabzug in Schwägalp gemalt hatte, überkam sie noch einmal Lust «auf etwas Heftiges», wie sie selbst sagt. Und so entstanden sechs grossformatige Tierbilder unter dem Motto «Viechereien vom Ziegeleiweiher».

Ein Dankeschön für die herzlichen Begegnungen

All diese Bilder – es sind rund 60 – sind vom 1. bis zum 31. März in der Art Galerie an der Schützenstrasse 2 in Kreuzlingen zu sehen. Sollte es einen Erlös geben, dann würde sich die Künstlerin noch einmal ein Woche Ferien im Tessin gönnen. Meyer lacht. Trotz schwerer Diagnose will sie so aus dem Leben treten, wie sie gelebt hat: Fröhlich, bunt und überraschend. Für Analisa Meyer hat sich die Ausstellung «Viecherei» in jedem Fall gelohnt. «Es ist meine letzte Ausstellung, die ich für alle Freunde und Bekannte, aber auch für alle meine Gäste, die ich in Kreuzlingen mit dem Taxi herumgefahren habe, mache. Es ist ein Dank für so viele herzliche, eindrückliche Begegnungen mit Menschen, die das Leben halt so reich machen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen