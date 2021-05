Kreuzlingen «Bitte nehmen Sie Platz!»: Ein Sofa auf dem Dach soll die Menschen wieder für Gespräche zusammenbringen Spontane, ausgelassene Gespräche im öffentlichen Raum seien viel zu lange nicht mehr möglich gewesen. Fördern soll dies nun die Sitzgelegenheit im Begegnungszentrum «Das Trösch» und das neue Format «Sofa Talk». Urs Brüschweiler 11.05.2021, 16.23 Uhr

Stadträtin Dorena Raggenbass, Zeljka Blank-Antakli von der städtischen Fachstelle Integration und Familie und Unternehmerin Carla Frauenfelder testen das Talk-Sofa auf der Dachterrasse des «Trösch». Bild: Urs Brüschweiler

«Langsam kehrt hier wieder Leben ein», sagt Stadträtin Dorena Raggenbass. Und das sei auch höchste Eisenbahn. Im Begegnungszentrum Das Trösch am Kreuzlinger Boulevard sollen nun eben auch wieder Begegnungen stattfinden können. Die Idee, dafür ein spezielles Setting anzubieten mittels eines Sofas, existiere schon lange. Sie entstammt dem Kopf von Zeljka Blank-Antakli von der Fachstelle Integration und Familie der Stadt Kreuzlingen. Ein Gesprächs-Format zu kreieren und damit den Begegnungen und den Austausch der Menschen zu fördern, habe sie schon lange gereizt, wie sie erzählt. «Unser Sofa dient dazu als Metapher.»

«Die Pandemie hat uns auch gezeigt, wie wichtig persönliche Gespräche sind.»

Der Kaffee geht aufs Haus

Also habe man die neuen Möglichkeiten am Schopf gepackt und das Projekt Sofa Talk ins Leben gerufen. Es besteht aus zwei Teilen: Einerseits lädt die bequeme Sitzgelegenheit, die sicher bis Mitte Juli auf der Dachterrasse des Trösch zu finden ist, jede und jeden ein, sich hinzusetzen und zu reden. Das können zwei Freundinnen sein, die sich auf ein Gespräch verabreden oder auch Leute, die sich spontan treffen und kennen lernen möchten. Ein Kaffee oder ein Kaltgetränk wird dabei vom Trösch offeriert. Freiwillig kann man dabei ein Selfie schiessen. Die Fotos werden als Erinnerung auf eine Pinnwand geheftet.

Als Projektpartnerin konnte die Unternehmerin und Gründerin des Gottlieber Begegnungs- und Erlebnishauses «localholic», Carla Frauenfelder, gewonnen werden. Sie erklärt den zweiten Teil des Projekts, Sofa Talk on Tour: Das Sofa lade nicht nur zur Begegnung ein, sondern bewege sich auch. An acht Terminen finden organisierte und öffentliche Gespräche statt, meistens vor Ort und wenn möglich draussen. Die eingeladenen Gäste berichten den Besuchern von ihren Erfahrungen in der Pandemie.