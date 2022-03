Kräuter sind Christine Gieles grosse Leidenschaft

Kreuzlingen Auf Wiesen und in Wäldern: Warum die Kräuterfee vom Bodensee keinen eigenen Kräutergarten braucht Christine Giele wurde die Leidenschaft für Kräuter bereits in die Wiege gelegt. Seit ihrer frühesten Kindheit erfüllt sie nichts mehr, als durch Wiesen und Wälder zu streifen und Wildkräuter aller Art zu sammeln, um damit zu experimentieren. Ein Streifzug mit der Konstanzer Kräuterexpertin durch den Kreuzlinger Seeburgpark. Stephanie Martina Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.30 Uhr

Naturmensch mit Leib und Seele: Die Konstanzer Kräuterpädagogin Christine Giele. Bild: Raphael Rohner

Man sagt, die eigene Kindheit präge das ganze Leben. Wer Christine Giele kennt, der zweifelt nicht daran. Giele ist in einem Forsthaus am Rande der deutschen Stadt Hannover-Münden aufgewachsen und verbrachte einen grossen Teil ihrer Kindheit in der freien Natur. Sie habe noch immer den Duft des Holzes von damals in der Nase, als sie ihren Vater in den Wald begleiten durfte, erzählt sie.

«Jetzt bin ich fast 70 Jahre alt. Und trotzdem ist meine Erinnerung an jene Zeit so lebendig, als wäre das alles gestern gewesen.»

Wenn Giele an diesem Morgen von den Tagen und Erlebnissen ihrer Kindheit erzählt, strahlen ihre blauen Augen. Und die vielen kleinen Lachfältchen widerspiegeln ihre sanfte und fröhliche Art. Sie sei fast jeden Tag draussen gewesen, erzählt sie weiter. Sie habe mit ihrer Oma häufig Kräuter gesammelt – und viele Pflanzen am Wegrand hätten sie neugierig gemacht. «Oma, was ist das?», habe sie dann jeweils gefragt. Meistens habe ihre Grossmutter darauf eine Antwort gewusst.

Heute ist das wohl eine der Fragen, die Christine Giele am häufigsten gestellt wird. Denn Giele, die seit 1979 in Konstanz lebt, hat es sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, ihr Wissen über Kräuter, das sie sich ein Leben lang angeeignet hat, weiterzugeben. Dabei geht es nicht in erster Linie um die gängigen Küchenkräuter wie Basilikum und Thymian, sondern vor allem um Wildkräuter.

«Ich habe meinen Eltern und meiner Oma viel zu verdanken. Sie haben mich zu dem naturverbundenen Menschen gemacht, der ich heute bin. Über die Jahre habe ich diese Gabe immer mehr angenommen und heute weiss ich, dass es meine Bestimmung ist, diese Leidenschaft für Kräuter und die Natur weiterzugeben», sagt Giele. Sie geniesse es, dass sie seit ihrer Pensionierung Zeit habe, ihre Kindheitserinnerungen auszuleben und mit anderen zu teilen.

Darum veranstaltet sie unter anderem Kräuter-Märchenstunden und Kräuter-Schminkkurse für Kinder sowie Kräuterseminare, -Workshops, -Führungen und -Kochkurse für Erwachsene. Welche Fragen rund um Kräuter dabei auftauchen, sei je nach Alter der Teilnehmer ganz unterschiedlich, sagt sie. Während kleine Kinder mit ihren Sinnen dabei seien, würden ältere Kinder schon ganz konkrete Wissensfragen stellen. Erwachsene hätten wiederum meist gezielte Fragen, die häufig mit der eigenen Gesundheit im Zusammenhang stünden.

Jeden Tag in der Natur unterwegs

Giele freut sich, dass wieder mehr Menschen Lust haben, sich mit der traditionellen und volksmedizinischen Kräuterkunde auseinanderzusetzen. Teils habe das wohl auch mit Corona zu tun, vermutet sie. Plötzlich sei der Lockdown da gewesen, und die Leute hätten sich wieder vermehrt in der Natur aufgehalten.

Bei Christine Giele vergeht seit jeher kaum ein Tag, an dem sie nicht draussen «rumstromert». So nennt es die Konstanzerin, wenn sie durch die Natur streift. «Meine Mutter sagte früher schon immer zu mir: ‹Stromer nicht so viel herum.› Doch es ist seit meiner Kindheit das, was ich am allerliebsten tue. Schliesslich muss ich doch nachsehen, wie alles wächst», sagt Giele mit einem Schmunzeln.

An diesem Morgen ist der Seeburgpark in Kreuzlingen Gieles Ziel – als Erstes der Kräutergarten. Auf ihren Streifzügen durch die Natur fallen Giele die kleinsten Dinge auf, und sie bewundert, was andere Spaziergänger gar nicht wahrnehmen: die herrliche Kastanienallee auf dem Weg zum Kräutergarten, die ersten Gänseblümchen, die vor Stärke strotzenden Eichen.

Auf ihren Streifzügen bewundert Giele die Vielfalt der Natur. Bild: Raphael Rohner

Im Kräutergarten angekommen, möchte Giele ein Märchen vortragen. So wie sie es immer macht, wenn sie dort Kräuter-Märchenstunden für Kinder veranstaltet. Sie setzt sich ihre «Frau-Holle-Haube» aus weissen Federn auf den Kopf, stellt sich vor ihren Lieblingsstrauch – den Weissdorn – und legt los: Sie erzählt das Märchen vom kleinen grauen Stein, der sich durch gewünschte Zauberkraft vielfältig verwandelt, so wie die Natur vielfältig ist.

Christine Giele ist leidenschaftliche Märchenerzählerin – um in ihre Rolle zu schlüpfen, trägt sie ihren «Frau-Holle-Hut». Bild: Raphael Rohner

Früher habe ihre Mutter ihr und ihren vier Schwestern immer Märchen erzählt. «Dann sassen wir im Winter in der warmen Stube und assen Bratäpfel aus dem Holzkachelofen», erinnert sie sich. Doch Märchen und Kräuter würden für sie nicht nur deshalb zusammengehören, weil sie mit beidem aufgewachsen sei. Sondern auch, weil Märchen und Kräuterkunde schon seit Jahrhunderten von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden.

Kräuterkunde und die Esoterik-Schublade

Auch Giele selbst nutzt die Kraft der Kräuter für ihre Gesundheit. So setzt sie unter anderem regelmässig eine Tinktur aus Weissdorn an, die das Herz stärkt. Doch die Kräuterpädagogin weiss, dass die Phytotherapie, welche die heilende Wirkung von Kräutern und Heilpflanzen nutzt, um körperliche und seelische Beschwerden zu lindern, auch an ihre Grenzen stossen kann.

«Man sagt doch: Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. Aber manches können Kräuter nicht heilen.»

Deshalb finde sie es wichtig, dass man nicht die pflanzliche Arznei der klassischen Schulmedizin gegenüberstelle, sondern beides kombiniere.

Christine Giele im Heil- und Kräutergarten in Kreuzlingen. Bild: Raphael Rohner

Weil sie sich mit Kräutern und deren heilender Wirkung befasst, wird Christine Giele gerne als Esoterikerin oder Kräuterhexe abgestempelt. Früher habe sie das nicht gerne gehört, schliesslich komme sie aus der Wissenschaft und habe über 40 Jahre als landwirtschaftlich-technische Assistentin in wissenschaftlichen Laboren mitgearbeitet und sich in unterschiedlichen Arbeitsgruppen und Projekten für den Pflanzenschutz eingesetzt.

Aber inzwischen habe sie gelernt, mit diesen Vorurteilen umzugehen. Und kann teilweise sogar nachvollziehen, dass Kräuterkunde und Esoterik für viele in dieselbe Schublade gehören. Heute sehe sie sich als Brückenbauerin. «Den Menschen, die denken, dass Kräuterkunde reine Esoterik sei, gebe ich ein duftendes Kraut in die Hand, bitte sie, daran zu reiben und zu riechen. Dann sind sie plötzlich in der Erfahrung drin, und das hat für die meisten wenig mit Esoterik zu tun.»

Video: Raphael Rohner

Von der Waldfee bis zum Miraculix

Doch mit manchem, was die Leute sagen würden, könne sie sich gut identifizieren. Sie sei schon als Waldfee bezeichnet worden, das gefalle ihr sehr. Oder auch den Vergleich mit Miraculix, dem Druiden aus «Asterix und Obelix», der den geheimnisvollen und stärkeverleihenden Zaubertrank braut, findet sie passend.

Denn – und das mag überraschen – Giele hat keinen eigenen Kräutergarten. Ihr Kräutergarten seien die Wälder und Wiesen, sagt sie. Wie für Miraculix. Sie habe jedoch einen kleinen Balkon, auf dem sie allerhand anbaue. Die Kräuter würden bei ihr in einem offenen Küchenregal stehen, damit sie beim Kochen alles griffbereit habe. So verwandle sich ihre Küche jeweils in ein duftendes Versuchslabor.

Rezept für Gänseblümchen-Hautbalsam 250 Gramm Pflanzenfett aus biologischem Anbau in einem Topf schmelzen und 1 Handvoll Gänseblümchen-Blütenköpfchen 15 Minuten lang darin heiss auf der Herdplatte ziehen und über Nacht auskühlen lassen. Am nächsten Tag nochmals erwärmen, Blütenköpfchen absieben und 2 Esslöffel Bienenwachsperlen darin schmelzen, in kleine Cremedöschen abfüllen und erkalten lassen.

Einiges, was sie in ihrer Küche aus Kräutern gezaubert hat, befindet sich in einem Körbchen, das sie in den Kreuzlinger Kräutergarten mitgebracht hat. Unter anderem eine Dose mit einer Teemischung darin, deren Rezeptur ihre Oma kreiert hat. Das Spezielle daran: Die Zutaten werden beinahe das ganze Jahr über gesammelt.

Die Zutaten für ihren Tee sammelt Giele laufend – erst im Herbst ist die Mischung dann komplett. Bild: Raphael Rohner

Die ersten Ingredienzen werden bereits im Februar gepflückt: Brombeersprossen, Lindenknospen und Gänseblümchen. Während der nächsten Monate kommen viele weitere Komponenten hinzu, bis zuletzt im Herbst die Hagebutten beigefügt werden. Giele erklärt:

«Im Frühling sammle ich in Form von Knospen die Grünkraft, im Sommer die Blütenkraft und im Herbst die Früchtekraft. Im Winter ruht die Natur – und ich geniesse meinen Tee.»

Kräuter können auch gefährlich sein

Einige der Tee-Bestandteile würde man auch jetzt hier im Seeburgpark finden, sagt Giele und zeigt zu einer Hecke, die auf der anderen Seite einer grossen Wiese wächst. Diese Wildhecke habe sie erst kürzlich entdeckt und erkundet.

Diese Ästchen hat Christine Giele bei der Wildhecke im Seeburgpark gesammelt. Bild: Raphael Rohner

Sie nimmt einen kleinen Bund Ästchen aus ihrem Körbchen und zeigt, was sie dort alles gesammelt hat. Holunder, Hasel, Birke und vieles mehr. Vom Kräutergarten geht es nun zu dieser Hecke. Auf dem Weg dorthin hält Giele immer wieder an, bückt sich und erfreut sich an den Pflanzen.

Auch Gieles Kleidung widerspiegelt ihre Naturverbundenheit: Halstuch, Tasche und Rucksack sind geblümt. Bild: Raphael Rohner

Bei der Wildhecke angekommen, betrachtet Giele jede Pflanze. «Diese Vielfalt gefällt mir», sagt sie. Man müsse sie unbedingt bewahren. Zu jeder Pflanze kann sie etwas erzählen: über Geruch, Geschmack, Verwendung, Erntezeit, Wirkung- und Nebenwirkung.

Die Kräuterexpertin schaut sich jede Pflanze genau an – auch diesen Haselstrauch. Bild: Raphael Rohner

Ihr Wissen aus ihrer Kindheit hat Giele im Laufe ihres Lebens immer weiter vertieft. Doch auch sie lernt noch Neues – selten auch auf unangenehme Weise, wie sie gesteht. Sie habe kürzlich erstmals von der Artemisia annua, dem einjährigen Beifuss, probiert. Diese Pflanze besitze über 230 verschiedene Wirkstoffe und sei sehr bitter.

«Man darf nur sehr wenig nach der Mahlzeit davon verwenden. Aber ich habe es vor dem Essen genommen. Daraufhin hat meine Verdauung ganz schön verrücktgespielt.»

Sie lacht und sagt, dass es genau dieses Ausprobieren sei, das für sie die Kräuterkunde so spannend mache – und wohl auch für viele, die an ihren Kursen teilnehmen. «Aber», betont Giele: «Man muss die Kräuter kennen und wissen, wie man sie zubereitet. Wer sich bei einem Kraut nicht sicher ist, soll lieber die Finger davon lassen oder sich vorab informieren. Das ist ganz wichtig!»

