Kreuzlingen Anträge fürs Kulturzentrum übersteigen Finanzkompetenz des Gemeinderats: Im Herbst soll das Volk entscheiden Am kommenden Donnerstag entscheidet der Kreuzlinger Gemeinderat über drei Anträge betreffend des Kulturzentrums Kult-X. Weil diese aber seine Finanzkompetenz von fünf Millionen Franken übersteigen, hat der Souverän das letzte Wort. Rahel Haag 04.03.2021, 16.35 Uhr

Blick in einen Veranstaltungsraum des Kult-X in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

(26. Mai 2020)

Nun kommt es doch schon zu einer Volksabstimmung. Bereits im September sollen sich die Kreuzlinger Stimmberechtigten zum Kulturzentrum im Schiesser-Areal äussern können. Früher als erwartet, hatte der Stadtrat in seiner Botschaft an den Gemeinderat mit dem Titel «Weiterentwicklung der Liegenschaft Schiesser» doch noch geschrieben, dass eine Abstimmung erst Ende 2023 vorgesehen sei. Es sei wichtig und gut, dass das Volk in dieser Sache nun zu Wort komme, sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger im Rahmen eine Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Nur wäre es eben anders geplant gewesen.

Ursprünglich hätte am 11. März der Gemeinderat über die Überführung der Liegenschaft Schiesser aus dem Landkreditkonto in das Verwaltungsvermögen in Höhe von 4,87 Millionen und einen Beitrag an den Kulturbetrieb Kult-X für drei Jahre in Höhe von insgesamt 750'000 Franken entscheiden sollen. Die Finanzkompetenz des Gemeinderats liegt bei fünf Millionen. Gemeinderatsmitglied und Rechtsanwalt Thomas Dufner (CVP) habe allerdings zu bedenken gegeben, dass die beiden Anträge zusammenhängen und entsprechend zusammengerechnet werden müssten. Ergebnis: 5,62 Millionen Franken. Niederberger sagt:

«Somit muss das Volk entscheiden.»

Thomas Niederberger, Stadtpräsident. Bild: PD

Weiter befindet der Gemeinderat über einen Planungskredit in Höhe von 220'000 Franken für die nächsten baulichen Sanierungs- und Umbauetappen der Liegenschaft Schiesser für den zukünftigen Kulturbetrieb – «vorbehaltlich der Zustimmung der Volksabstimmung», heisst es neu. «Wir hoffen, dass der Gemeinderat den Anträgen so zustimmen wird», sagt Niederberger.

Erfolgreicher Pilotbetrieb über drei Jahre

Bereits 2008 hatte der Stadtrat die Liegenschaft Schiesser mit der Absicht gekauft, dort ein Kulturzentrum aufzubauen. In einer ersten Phase startete im Winter 2017/2018 ein dreijähriger Pilotbetrieb. Niederbergers Fazit: «Dieser war erfolgreich und führt dazu, dass wir in die nächste von insgesamt drei Phasen übergehen möchten.» In einem zweiten Schritt soll nun der im Frühjahr 2020 gegründete Trägerverein Kult-X wiederum für drei Jahre die Betriebsführung übernehmen. Niederberger sagt:

«In dieser Zeit sollen Erfahrungen im Hinblick auf den definitiven Betrieb, sprich Phase 3, gesammelt werden.»

In den Jahren 2022 bis 2024 soll das Kult-X mit insgesamt 750'000 Franken unterstützt werden. Der jährliche Betrag von 250'000 Franken setzt sich aus 130'000 Franken für die Subvention der Miete sowie einem Betriebsbeitrag von 120'000 Franken zusammen. «So kann ein abwechslungsreiches Angebot geschaffen werden», sagt Niederberger.

Im Trägerverein würden sich insgesamt 16 Vereine engagieren. Darunter das Theater an der Grenze, der Horst Klub und die Ludothek Kreuzlingen. Das breitgefächerte kulturelle Angebot reiche von einem Spielraum über Räume für Konzerte und Kino bis zu einem grossen Bewegungsraum für Tanztrainings.

Vor dem Gebäude wehen die Fahnen. (Bild: Andrea Stalder) Neu im obersten Geschoss der Bewegungsraum. Er ist vorwiegend dem Tanz gewidmet und wurde von den Helfern entsprechend mit Spiegeln ausgestattet. (Bild: Andrea Stalder) Im Multifunktionssaal stehen momentan eine Bar und eine Tribüne. Hier finden regelmässig auch Kinoabende statt. Er soll künftig auf die unterschiedlichsten Weisen genutzt werden. (Bild: Andrea Stalder) Vielleicht einmal der grosse Theatersaal: Leopold Huber vom See-Burgtheater hat vorderhand mit seiner Beleuchtung ein besonderes Ambiente gezaubert. Momentan ein Sitzungszimmer und Proberaum. (Bild: Andrea Stalder) Im Bistro im Erdgeschoss haben Helfer den Teppich entfernt und den Boden saniert. Eine kleine Küche soll zudem eingebaut werden. (Bild: Andrea Stalder) Nach Abschluss der Sanierung sollen in diesem Raum Kino und Konzerte stattfinden. (Bild: Andrea Stalder) Der Garten ist noch wild, aber das Verwunschene macht ihn reizvoll. (Bild: Andrea Stalder) Luftaufnahme des Schiesser-Areals. (Bild: Reto Martin - 22.7.2019) Ausenaufnahme des Anbaus. (Bild: Andrea Stalder)

Volk wird wohl auch bei Sanierung mitreden

«In dieser zweiten Phase sollen die Voraussetzungen für den definitiven Betrieb geschaffen werden», sagt Niederberger. Diesbezüglich solle auch die Bausubstanz vertieft geprüft und die Kosten für die Sanierung berechnet werden, wofür der Planungskredit über 220'000 Franken eingesetzt werden soll. Im zweiten Quartal 2023 wolle der Stadtrat dem Gemeinderat eine Botschaft für die Gebäudesanierung und den längerfristigen Betrieb im Kult-X unterbreiten. Sollte der Kredit den Betrag von 2 Millionen Franken überschreiten – wovon Niederberger aktuell ausgeht – wird er Ende 2023 dem Volk unterbreitet.

Doch was geschieht, wenn das Volk bereits im September Nein sagt? «Wir hoffen ganz klar, dass das nicht der Fall sein wird», sagt Niederberger. Ansonsten müsse man das Projekt ganz neu anschauen.

«Es wird eine wegweisende Entscheidung sein.»

Gleichzeitig gibt sich Niederberger optimistisch: Das Kulturzentrum habe eine positive Ausstrahlung und sei gut etabliert. Zum bevorstehenden Abstimmungskampf sagt er: «Auch die Kulturvereine müssen aktiv werden und zeigen, dass sie das Kult-X wollen.»