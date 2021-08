Kreuzlingen An die Schläuche, fertig, los – Jugendfeuerwehren messen sich Am Samstag, 21. August, von 9 bis 16 Uhr findet in Kreuzlingen ein öffentlicher, internationaler Wettkampf zwischen Jugendfeuerwehren statt. Auf dem Boulevard und beim Dreispitz Sport- und Kulturzentrum kämpfen die Jugendlichen um Punkte. Johanna Lichtensteiger 13.08.2021, 16.35 Uhr

Jugendliche bestreiten Aufgaben an den Posten. Bild: PD

«An erster Stelle des Wettkampfs stehen Spiel, Freude und Kameradschaft», betont Manfred Dörsing, Leiter Jugendfeuerwehr Kreuzlingen und OK-Präsident des internationalen Jugendfeuerwehr-Wettkampfs. Mit dabei sind Jugendfeuerwehren aus dem Kanton Thurgau sowie aus dem deutschen Gailingen und dem österreichischen Bregenz. Für den Anlass haben sich rund 200 Jugendliche angemeldet, die sich in 16 Gruppen messen. An acht verschiedenen Posten stellen sie ihr Fachwissen auf spielerische Weise unter Beweis. Die Jugendlichen wissen allerdings nicht, was sie alles erwartet – was die Situation wie bei einem echten Einsatz wirken lässt.