Kreuzlingen als Nabel der europäischen Kulturszene Rund 160 Kulturschaffende aus ganz Europa diskutieren noch bis Samstag über Kultur im ländlichen Raum. Inka Grabowsky

Martha Mondstein am Mikrofon im Kreise ihrer Mitstreiter aus ganz Europa. (Bild: Inka Grabowsky)

Das «Grüezi» von Stadträtin Dorena Raggenbass wirkt für einmal exotisch. Im Dreispitz wird vier Tage lang Englisch parliert – sprachlich der kleinste gemeinsame Nenner der Teilnehmer.

Eingeladen hat die Organisation «Culture Action Europe», ein Netzwerk, das Künstler, Funktionäre, Kultur-Forscher und -Politiker zusammenbringt, und das vom europäischen Kulturprogramm «Creative Europe» subventioniert wird. Die Mitglieder treffen sich einmal im Jahr. Dieses Mal diskutieren sie über «Kulturelle Praxis im nicht städtischen Raum».

«Uns geht es nicht darum, Kultur aufs Land zu bringen. Sondern darum, mit den Akteuren dort zusammenzuarbeiten.»

betont die kantonale Kulturamtschefin Martha Monstein. Sie empfiehlt zum einen das Projekt «Thurgauer Köpfe» zur Nachahmung. «Wir haben sechs Museen, die alle sichtbarer für die Öffentlichkeit werden wollen.» Von April bis Oktober nächsten Jahres wollen sie zeigen, wer oder was den Kanton geprägt hat oder prägt. Zum anderen lobte sie den Verein «Kultursee»: «In unserem Pool befindet sich nicht Wasser, sondern Geld. Zwölf Gemeinden im Bezirk Kreuzlingen haben sich zusammengetan, um mit dem Kanton Projekte zu finanzieren. Dadurch entsteht ein kulturelles Angebot, das dazu beiträgt, dass sich die Menschen mit ihrem Wohnort identifizieren.»

Ihre Mitstreiter auf der Bühne bringen erfolgreich umgesetzten Ideen zur Sprache: zur Bewahrung des Kulturerbes in Italien, zur Aufwertung des ländlichen Raums in Polen, zur nachhaltigen Landnutzung in Wales, zu partizipativer Architektur in Frankreich oder zur Belebung von Dörfern in Bulgarien.

Die Teilnehmer erleben die Kultur im Thurgau

Die Teilnehmer reden nicht nur über Kultur, sie erleben sie auch. Aufgeteilt in zwei Gruppen besichtigen sie das Trösch und den Kunstraum in Kreuzlingen sowie das Theater und die Bücherei in Konstanz. Mit dem Bus kommen sie weiter: Über den Kulturladen in Konstanz und das Gems in Singen bis zum Arenenberg, nach Pfyn, ins Haus zur Glocke Steckborn und zur Kartause Ittingen.

Alex Meszmer, Kurator des transistorischen Museums in Pfyn, ist im Vorstand von «Culture Action Europe» und freut sich, für einmal Gastgeber und nicht nur Gast zu sein:

«Für das Thema Kultur im ländlichen oder besser nicht-urbanen Raum bot sich der Thurgau an.»

Konstanz und Kreuzlingen seien durch die Infrastruktur als Tagungsorte besonders geeignet. «Ausserdem erweitert die Grenzsituation der beiden Städte das Thema.» Trotz der über hunderttausend Einwohner findet Meszmer hier viele Aspekte der Diskussionen wieder: «Ist es wirklich ein städtischer Raum oder sprechen wir von Agglomerations-Ansammlungen? Wo beginnt der urbane Raum oder wo hört eine Stadt auf?

Die Peripherie, das Nicht-Zentrum, ist dabei der interessante Fokuspunkt.»