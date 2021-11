Präsentation der Maturaarbeiten der Kanti Kreuzlingen

Kreuzlingen 82 Maturandinnen und Maturanden zeigen ihre Arbeiten - viele sind von aktuellen Ereignissen inspiriert Am Samstag haben die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Kreuzlingen ihre Maturaarbeiten präsentiert. Von selbstgebauten Robotern, bis zu Coco Chanels Tweedjacke war alles dabei. Inka Grabowsky 07.11.2021, 16.40 Uhr

Martin Binotto mit seinem selbstgebauten Roboter. Bild: Inka Grabowsky

Für 82 Maturandinnen und Maturanden galt es am Samstag ernst. Nach rund einem halben Jahr der Vorbereitung zeigten sie den Lehrpersonen, aber auch ihren Familien und Kollegen, was sie intensiv erforscht haben. Rektor Marcello Indino sieht die Arbeiten als Mittel, um eine allgemeine Forderung des Reglements zur gymnasialen Maturität zu erfüllen. Dort würden unter anderem «lebenslanges Lernen, geistige Offenheit oder selbständiges Urteilen» gefordert. Doch wie soll man dies in vier Jahren erreichen?