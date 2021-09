Velofahrer bei Zusammenprall mit Lastwagen tödlich verletzt

Kreuzlingen 72-jähriger Velofahrer bei Zusammenprall mit Lastwagen gestorben – Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen Am Mittwochnachmittag wurde in Kreuzlingen ein Velofahrer beim Zusammenstoss mit einem Sattelzug tödlich verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. 22.09.2021, 19.07 Uhr

Am Mittwoch wurde in Kreuzlingen ein Velofahrer beim Zusammenprall mit einem Lastwagen tödlich verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ist ein 59-jähriger Chauffeur mit seinem Sattelmotorfahrzeug auf der Hafenstrasse in Richtung Hauptbahnhof gefahren. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, kam es bei der Ausfahrt aus dem «Hafenbahnhofkreisel» zu einem Zusammenstoss mit einem Velofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war.