Kreative Köpfe stellen in Romanshorn aus

Eva Wenaweser

Drahtobjekte aus dem Kurs 3D-Gestalten. (Bild: PD)

«Schon seit vier Jahren ist diese Kunstschule im Gespräch», sagt Alanus Oesterle Lüber, Gesamtschulleiter der Kunstschulen in Chur, Luzern, Rapperswil und Winterthur. Und zwar die Neue in der Hafenstadt. «Als die Liegenschaft bei der Post ausgeschrieben wurde, sahen wir eine gute Gelegenheit, dort den Vorkurs anzubieten. Er bereitet die Schüler auf ein Studium vor.» Es herrsche eine grosse Nachfrage und man könne so die Lücke schliessen, die durch die Streichung des entsprechenden Vorkurses in Wil entstanden sei.

«Der neue Standort soll Winterthur entlasten.»

Schon jetzt sind 16 Studenten an der neuen Schule in Romanshorn eingeschrieben. «Insgesamt gibt es Platz für etwa 20», sagt Oesterle. Er habe nicht damit gerechnet, dass die Nachfrage so gross sein würde.

«Ich dachte, es melden sich zehn Leute an.»

Die Schüler können am 9. und 10. November an einer Werkschau ausstellen. Oesterle sagt: «So soll auch den Menschen von ausserhalb die Möglichkeit gegeben sein, zu sehen wo die Studenten künstlerisch stehen.»

Die Schüler stellen Werke aus verschiedenen Bereichen aus. (Bild: PD)

Kleine Gegenstände ganz gross

Vertreten sind alle möglichen Kategorien, so etwa Film, Fotografie, Zeichnen, Grafik, Malen, Webdesign und 3D-Gestalten. «Zum Thema «3D» werden sogenannte «blow ups» ausgestellt: kleine naturrealistische Gegenstände ganz gross», sagt Oesterle. Bei den Zeichnungen habe man den Fokus vor allem auf die Grundlagen gelegt, wie beispielsweise das Perspektiven- oder Architekturzeichnen.

«Die Studenten haben im Rahmen einer Projektwoche kurze Film- und Fotoprojekte gestaltet.»

Sie würden diese Kurzfilme bei der Werkschau in einem kleinen Kino zeigen, sagt Oesterle. Der Gesamtschulleiter sagt: «Ziel ist es, bald auch Kurse für Aussenstehende anzubieten wie in Winterthur.» Allgemein wolle man die Kunstschule in Romanshorn ähnlich führen wie an diesem Standort. «Vorerst geht es aber darum, weiterzumachen und bekannter zu werden», sagt Oesterle.