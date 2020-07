Kreative Ideen aus Holz: Nach der «Midisage» sind die Werke von Holzbildhauerin Angela Galli bis Ende August im Weinfelder Restaurant Frohsinn zu sehen Rund zwanzig Personen haben die «Midisage» besucht. Die Wiler Holzbidhauerin Galli stellt bunte, teils kindlich anmutende Werke aus. Die Inspiration dafür findet sie im Alltag und in der Natur. Monika Wick 13.07.2020, 04.30 Uhr

Angela Galli (Mitte) unterhält sich mit den Ausstellungsbesuchern. Monika Wick

Das kleine Mädchen trägt Jacke, Schal und Mütze. Sein Blick schweift durch das Fenster in die weite Welt, die es zu erkunden gilt. Es ist aber nicht aus Fleisch und Blut, sondern das Ebenbild von Angela Gallis Tochter, das die Künstlerin aus Holz gehauen hat. Die bezaubernde Skulptur und viele andere Werke sind bis Ende August im Restaurant Frohsinn zu bewundern.

Am Freitag lud die Kulturgruppe des Restaurant Frohsinn zu einer «Midisage». «Eigentlich ist es keine Vernissage mehr, sondern eine Ausstellung», sagt Rita Seiler, Laudatorin und Mitglied der Kulturgruppe. «Angela Galli macht neue und frische Werke, ganz anders, als man sie sonst von der Holzbildhauerei kennt.» Tatsächlich ist das Werk der Künstlerin aus Wil vielfältig. Neben den Skulpturen aus Holz ziehen filigrane Schnitzereien oder farbenfrohe Bildern die Blicke der zwanzig Besucher auf sich.

Inspiration im Alltag und in der Natur

«Inspiration für meine Werke finde ich im Alltag und in der Natur», sagt Galli. Musikalisch umrahmt wird die kleine Ausstellungseröffnung von Carole Brühwiler, Sängerin der Band «Ginger and the Alchemists». «Den puren Frieden, den Angela in sich trägt, spiegelt sich in ihren Werken wider», sagt Brühwiler, die mit Galli seit Kindertagen befreundet ist.

Weniger euphorisch zeigt sich Ausstellungsbesucherin Tamara Knill. «Die Werke, die ich auf ihrer Homepage gesehen habe, gefallen mir sehr gut. Die Stücke hier sind mir zu kindlich und zu bunt», erklärt die Bürglerin. Als Schwiegereltern können Hedwig und Urs Leuenberger die Entstehung der Kunstwerke miterleben. «Es ist faszinierend zu sehen, wie sie ihre Ideen erst auf Papier bringt und dann umsetzt.»