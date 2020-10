Kranker Riese wird zum Problemfall: Die geschützte Platane auf dem «Bündnerhof»-Areal in Arbon ist krank und muss möglicherweise weg Der Besitzer der brachliegenden Parzelle hätte den Baum von seltener Grösse und Schönheit schon lange gerne gefällt. Doch die Stadt untersagte es ihm. Die Platane sei kerngesund, und es gebe keine Anzeichen, dass sich daran so schnell etwas ändern werde. Zu diesem Schluss kam vor vier Jahren ein Gutachten zur Freude von 1'400 Personen, die den Erhalt des Baumes gefordert hatten, der einer Überbauung weichen sollte. Jetzt geht es ihm plötzlich schlecht. Markus Schoch 22.10.2020, 04.30 Uhr

Von der beeindruckenden Schönheit des Baumes ist nicht mehr viel geblieben.. Bild: Reto Martin (21. Oktober 2020)

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Geschichte, die in den letzten sieben Jahren immer wieder neue Wendungen genommen hat und jetzt überraschend schnell schlecht für den Hauptdarsteller enden könnte. Der über 100-jährigen Ahornplatane auf dem brachliegenden «Bündnerhof»-Areal geht es nicht mehr gut. Stadtrat Didi Feuerle sagt:

Stadtrat Didi Feuerle. Bild: PD

«Der Baum ist augenscheinlich in einem kläglichen Zustand».

Schon im letzten Jahr sei er nicht mehr im Saft gewesen. «Und er hat sich in diesem Jahr nicht erholt.»

Noch vor vier Jahren machte ein unabhängiger, von der Stadt bestellter Gutachter bei der 33 Meter hohen Platane mit ihrer ausladenden Krone keine Altersgebresten aus. Im Gegenteil: Sie sei fast maximal vital und kerngesund. Es gebe keine Anzeichen, dass sich daran mittelfristig etwas ändern könnte und der Baum nicht die maximale Lebensdauer von bis zu 300 Jahren erreichen sollte, schrieb der Experte. Es seien aktuell nicht einmal Pflegemassnahmen nötig. Im Gutachten heisst es:

«Bei dieser Platane handelt es sich um ein Exemplar von seltener Dimension, beeindruckender Schönheit und ortsbildprägender Wirkung.»

1'400 Personen forderten Erhalt der Platane

Abbruch des «Bündnerhofes »Anfang 2017. Bild: Max Eichenberger (23. Januar 2017)

Dieser Meinung waren auch rund 1400 Personen, als sie vor vier Jahren eine Petition unterschrieben, die den Erhalt des geschützten Riesen forderte. Denn er sollte einer Überbauung weichen, die Liegenschaftsbesitzer Carmelo Pepi auf dem Gelände des ehemaligen Restaurants Bündnerhof plante, das er Anfang 2017 nach einem langwierigen Streit um die Schutzwürdigkeit des Gebäudes abreissen liess.

Die Stadt lehnte das Baugesuch für das geplante Wohn- und Geschäftshaus aber kurze Zeit später ab. Allerdings nicht primär wegen des Baumes, für den in der Überbauung kein Platz gewesen wäre, sondern weil das Projekt städtebaulich zu wenig überzeuge, wie es in der offiziellen Mitteilung hiess.

Modell der geplanten Überbauung, für die es keine Baubewilligung gab. Bild: MAX Eichenberger (23. Januar 2017)

Tatsächlich ging es der Stadt bei ihrem ablehnenden Entscheid aber mindestens ebenso sehr um den Schutz der Platane. Nur so ist es zu erklären, dass sie Teil des neuen Projektes ist, das Pepi von einem anderen Architekten entwerfen liess, um doch noch ans Ziel zu kommen, was ihm schliesslich gelang: Er könnte seit rund zwei Jahren bauen, was er aber bis heute nicht getan hat. Die Gründe sind nicht genau bekannt.

Beim neuen Projekt ist die Platane Teil der Überbauung. Bild: Max Eichenberger (3. April 2018)

Klar ist: Freiwillig hätte der Zürcher mit Arboner Wurzeln nie und nimmer Hand geboten zu der jetzt bewilligten Lösung, die ihn baulich stark einschränkt. Er spielte zwischendurch sogar mit dem Gedanken, das Land zu verkaufen.

Erstes Gutachten stellt dem Baum schlechte Prognose

Pepi hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass er das Tamtam um den Baum nicht versteht. Vor allem auch deshalb nicht, weil er ihm kein langes Leben mehr gibt. Denn eine von ihm in Auftrag gegebene und seit Frühling 2016 vorliegende Expertise stellt der Platane eine schlechte Prognose. Bei Gewitter mit Sturmböen sei sie bruchgefährdet, heisst es im Bericht der Forst- und Gartenbaufirma.

Carmelo Pepi vor dem Restaurant Bündnerhof. Bild: Max Eichenberger (26. Januar 2017)

«Einige Faulstellen beeinträchtigen die Stabilität der Baumkrone.» Besonders betroffen sei der Ast Richtung Bushaltestelle. Dort gebe es ein etwa 10 Zentimeter breites und 20 Zentimeter tiefes Loch, was äusserst gefährlich sei. Die Stadt tat die Beurteilung als Gefälligkeitsdienst für Pepi ab und bestellte selber ein Gutachten, das dem Baum beste Gesundheit attestiert.

Stadt holt neue Expertise ein

Jetzt ist die Platane krank. So jedenfalls sieht sie aus, und ein mittlerweile drittes, von der Stadt bei Pepi kürzlich eingefordertes Gutachten bestätigt diesen Eindruck, sagt Stadtrat Feuerle. Offenbar hätten die beiden letzten aussergewöhnlich trockenen und heissen Sommer dem Baum zugesetzt. Und möglicherweise sei ausserdem beim Abbruch des Restaurants beziehungsweise bei Bauarbeiten an der Landquartstrasse die Wurzel des Baumes geschädigt worden.

Das «Bündnerhof»-Areal ist seit bald vier Jahren eine Brache. Bild: Max Eichenberger (29. Januar 2018)

Wie auch immer: Die Stadt holt jetzt noch eine Zweitmeinung bei einem unabhängigen Baumspezialisten ein, der den Zustand der Platane beurteilen soll. «Wenn dieser auch zum Schluss kommt, dass sie ein Sicherheitsrisiko geworden ist, müssen wir unter Umständen die Reissleine ziehen», sagt Feuerle. Heisst: Der Baum muss weg. In ein paar Wochen weiss er es genau.