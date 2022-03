Kradolf «Wir werden eine Auswahl treffen müssen»: Der Frühlingsmarkt in Kradolf hat viele Interessenten Ende April findet in Kradolf erstmals ein Frühlingsmarkt statt. Das OK musste seine ursprünglichen Pläne kurzfristig umstellen und steckt mitten in den Vorbereitungen. Hannelore Bruderer 18.03.2022, 15.35 Uhr

Sie stellen in Kradolf einen Frühlingsmarkt auf die Beine: Markus Bernhardsgrütter, Mägi Christen, Andrea Zuberbühler, Manuela Berchtold und OK-Präsidentin Uschi Kessler. Bild: Hannelore Bruderer

Auf dem grossen Platz beim Bahnhof Kradolf ist selten etwas los, noch weniger, seitdem das Bahnhofsgebäude leer steht. «Der Gemeinderat hat in seinen Legislaturzielen festgelegt, dass er Ideen entwickeln will, um diesen zentralen Raum in unserer Gemeinde etwas mehr zu beleben», sagt Gemeinderätin Uschi Kessler. So ist die Idee zu einem Markt entstanden. Uschi Kessler ist für das Ressort Soziales und Gesundheit zuständig. Unter anderem organisiert sie auch den Seniorenstamm in der Gemeinde. Diesen Rahmen nutzte sie, um zu erfahren, wie die Idee zur Durchführung eines Marktes bei der Bevölkerung ankommt. «Die Befragten reagierten durchwegs positiv, sogar begeistert», sagt sie.

Neuer Standort

Bald darauf wurde ein OK gegründet und die SBB als Inhaberin des Bahnhofareals für dessen Nutzung kontaktiert. «Die Verantwortlichen bei der SBB haben unser Vorhaben positiv aufgenommen, mussten im Laufe der Planung dann aber feststellen, dass sie das Areal just am Wochenende des 30. Aprils benötigen, da dann der Bahnverkehr zwischen Sulgen und Gossau wegen Bauarbeiten unterbrochen ist», sagt Uschi Kessler. Während der Bauarbeiten wird der öffentliche Verkehr mit Bussen gewährleistet. Mindestens vier Busse verkehren deshalb stündlich über das SBB-Areal in Kradolf, um die Bushaltestelle beim Güterschuppen anzufahren. «Weil wir das Datum für den Frühlingsmarkt bereits auf den 30. April festgelegt und so kommuniziert haben, mussten wir uns kurzfristig um eine neue Lösung bemühen», sagt Uschi Kessler. Beim Präsidenten der Evangelischen Kirchgemeinde Sulgen–Kradolf, Walter Berger, stiess ihr Anliegen auf offene Ohren. Die Kirchgemeinde stellt dem OK für den Markt den Parkplatz beim Kirchenzentrum Steinacker zur Verfügung.

Vielfältige Angebote

Obwohl das Anmeldeformular auf der Webseite der Gemeinde noch nicht aufgeschaltet ist, gibt es bereits einige Interessierte, die einen Stand betreiben möchten. «Der Platz auf dem Areal ist beschränkt und wir wollen den Markt nicht überladen. Bekommen wir sehr viele Anfragen, werden wir eine Auswahl treffen müssen», sagt die OK-Präsidentin. Das OK will einen Frühlingsmarkt mit einem breiten Angebot gestalten, der den Besuchern viel Abwechslung bietet.

«Da wir erstmals einen Markt planen, haben wir uns bei anderen Marktorganisatoren schlaugemacht und Tipps abgeholt,» sagt Kessler. Natürlich hofft das OK, dass auch viele lokale Anbieter diese Gelegenheit nutzen werden, um ihre Produkte feilzubieten. Nicht fehlen werden auch spezielle Angebote und Attraktionen für Kinder. Wird der Markt ein Erfolg, so soll es im Herbst einen weiteren Markttag geben. Eine häufigere Frequenz sei aber nicht vorgesehen, sagt die Gemeinderätin. «Dafür fehlt auf den vorhandenen Plätzen die Infrastruktur, sie muss jedes Mal extra aufgebaut werden. Kradolf-Schönenberg verfügt auch nicht über eigene Marktstände, diese müssen von auswärts angemietet werden.»

Frühlingsmarkt Kradolf: Samstag, 30. April, von 9 bis 16 Uhr, auf dem Parkplatz beim Kirchenzentrum Steinacker .