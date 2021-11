Unterhaltung der turnenden Vereine Schönenberg-Kradolf

Kradolf Wenn sich Biene Maja im Innenhof versteckt Lange ist es her, als sich die turnenden Vereine Schönenberg-Kradolf letztmals auf der Showbühne präsentiert haben. Viele haben diese Turnunterhaltungen in den vergangenen zwölf Jahren vermisst. Doch jetzt sind sie zurück – mit Vollgas, viel Rauch und turnerischen Leckerbissen. Christoph Heer 29.11.2021, 16.30 Uhr

Die Kinderturner spielen als Biene Maja verkleidet Verstecken. Bild: Christoph Heer

OK-Präsident Andi Zehnder traf den Nagel auf den Kopf. «Es erwartet sie ein kunterbuntes Programm der Turnerinnen und Turner von jung bis junggeblieben.» Was er im Vorfeld versprochen hat, trifft an diesem Wochenende zu und das an allen drei Aufführungen. Nach zwölf Jahren Unterbruch präsentieren sich die turnenden Vereine Schönenberg-Kradolf wieder einmal auf der Bühne der Mehrzweckhalle in Kradolf. Das Publikum kommt in grosser Anzahl, die Turnerriegen sind bereit, die Bar geheizt und die Tombolapreise abholbereit.