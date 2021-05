KRADOLF-SCHÖNENBERG Statt des budgetierten Verlusts weist die Jahresrechnung der politischen Gemeinde einen satten Gewinn aus Der Gemeinderat möchte den Ertragsüberschuss von rund 700'000 Franken zur Hauptsache als Vorfinanzierung für Strassensanierungen und die Erstellung eines Radwegs verwenden. Georg Stelzner 14.05.2021, 18.30 Uhr

Heinz Keller, Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg, freut sich über den positiven Rechnungsabschluss. Bild: PD

Es ist alles andere als eine Punktlandung und dennoch muss sich der Gemeinderat nicht grämen. Die Vorgaben des Budgets wurden wohl verfehlt, aber in positivem Sinn. Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von 325'000 Franken resultiert in der Rechnung 2020 nämlich ein Ertragsüberschuss in Höhe von 697’902 Franken. Anders formuliert: Die Besserstellung beläuft sich somit auf rund eine Million Franken.