KRADOLF-SCHÖNENBERG In der Gemeinde gibt es ein Gremium, dessen Arbeit dem politischen Klima zugutekommt Erich Stübi ist als Präsident der Findungskommission nach zehnjähriger Tätigkeit zurückgetreten. Das Gremium dient zur Rekrutierung geeigneter Kandidaten für politische Ämter. Stübis Nachfolge tritt Jörg Köchli aus Neukirch an der Thur an. Georg Stelzner 12.03.2021, 16.50 Uhr

Erich Stübi im Gemeindesaal an der Thurbruggstrasse in Schönenberg. Bild: Kevin Roth (Schönenberg, 25. Februar 2021)

Sie scheint weder im Leitbild noch in der Gemeindeordnung auf, ist in den zehn Jahren ihres Bestehens aber zu einem wertvollen, nahezu unverzichtbaren Instrument geworden, wann immer es gilt, geeignete Frauen und Männer für eine Behörde zu finden.

Die Rede ist von der in unterschiedlicher Zusammensetzung arbeitenden Findungskommission, welche 2011 die Nachfolge der sanft entschlafenen Interpartei angetreten hat. Da sich die Aufgabenstellung von Mal zu Mal ändert, wechseln auch die Mitglieder des Gremiums. Lediglich das vom Gemeinderat besetzte Präsidium hat dieselbe Person inne.

Der Rücktritt erfolgt aus Altersgründen

Als erster Präsident fungierte bis vor kurzem der Schönenberger Erich Stübi, der mit Erwin Tschopp und Jörg Köchli lange Zeit ein erfolgreich wirkendes Trio bildete. Stübi, ein ehemaliger Gemeinderat von Kradolf-Schönenberg, brachte für diese Aufgabe ideale Voraussetzungen mit.

Er kannte die mit einem öffentlichen Amt einhergehenden Anforderungen aus eigener Erfahrung und profitierte von seinem dichten Beziehungsnetz, das sich über alle vier Dörfer der politischen Gemeinde ausbreitete. «Mit zunehmendem Alter und der bevorstehenden eigenen Pensionierung verliert man aber zusehends den Bezug zu wesentlich jüngeren Mitbewohnern, die als Kandidaten geeignet sein könnten», begründet der 63-jährige Stübi seinen Rücktritt.

Empfehlung der Findungskommission wiegt schwer

An der Existenzberechtigung der Findungskommission kamen in all den Jahren nie Zweifel auf. Zu erfolgreich arbeitete das Gremium – und das in doppelter Hinsicht. Denn wer im harten, aber fairen Hearing zu überzeugen wusste und sich die Empfehlung der Findungskommission sichern konnte, durfte sich grosse Chancen ausrechnen, am Wahltag auch an der Urne zu reüssieren.

Die Wählerinnen und Wähler wiederum konnten darauf zählen, dass fachlich und charakterlich geeignete Personen ins Rennen um einen Sitz im Gemeinderat oder in der Schulbehörde stiegen. Ist der Präsident der Findungskommission also ein Königsmacher? Stübi schmunzelt und winkt ab: «Er könnte es vielleicht sein, doch dann würde er seine Funktion missbrauchen.»

Viele Aspekte sind zu berücksichtigen

Erich Stübi hat seine Aufgabe sehr ernstgenommen. Schnellschüsse waren nicht sein Ding, Pseudokandidaturen lehnte er kategorisch ab. Stattdessen investierte er viel Zeit in die Kandidatensuche. In einer Gemeinde wie Kradolf-Schönenberg will die Zusammensetzung einer Behörde gut austariert sein, kein Dorf und keine Bevölkerungsgruppe soll sich übergangen fühlen.

Doch nicht nur der Wohnort war und ist laut Stübi ein Kriterium. Auch Geschlecht, Beruf, Alter, Talent und politische Positionierung seien zu berücksichtigen. Im Bewusstsein, dass der alle Anforderungen erfüllende Idealkandidat ein seltener Glücksfall ist, verwehrte sich Stübi nicht gegen sinnvolle, aus seiner Sicht vertretbare Kompromisse respektive pragmatische Lösungen. Sein Credo lautete stets: «Das Wohl der Gemeinde hat über allem zu stehen!»

Jahrein, jahraus heisst es aufmerksam sein

«Will man diese Funktion seriös ausüben, sind Beharrlichkeit, Geduld und psychologisches Geschick wichtige Voraussetzungen», erklärt Stübi. Wichtig sei es, das ganze Jahr über Augen und Ohren offen zu halten, um im Bedarfsfall den einen oder anderen Namen im Köcher zu haben.

«Eine Person, die bei einer Wahl nicht zum Zuge kommt, könnte bei der nächsten Gelegenheit gute Erfolgschancen haben», gibt er zu bedenken. Man dürfe daher niemanden «verheizen». Von Absagen habe er sich nicht entmutigen lassen, sagt Stübi, denn die Erfahrung habe ihn gelehrt, dass sich plötzlich eine Tür öffnen kann.

Das Vertrauen der Bevölkerung ist gross

Am Ende seiner zehnjährigen Tätigkeit als Präsident der Findungskommission zieht Stübi eine positive Bilanz. Er ist überzeugt, dass das gute politische Klima in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg nicht zuletzt auf das grosse Vertrauen zurückzuführen ist, welches die Bevölkerung sowohl der Findungskommission als auch den Behörden entgegenbringt. «Für das Funktionieren der Demokratie ist das eine fundamentale Voraussetzung», betont Stübi.

Seinem Nachfolger, Jörg Köchli aus Neukirch an der Thur, traut er zu, den eingeschlagenen Erfolgsweg mit der Findungskommission weiter zu beschreiten. Ob er sich vorstellen kann, dem Gremium dereinst als einfaches Mitglied anzugehören, lässt Stübi offen: «Angedacht ist das nicht, ich will es aber auch nicht völlig ausschliessen.»