André Bruggmann hat die Auswirkungen der Coronakrise untersucht

Kradolf Die ganze Schweiz profitiert von seiner Studie: Thurgauer Geograf hat die Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt untersucht André Bruggmann, promovierter Geograf und Co-CEO der Crosswind GmbH in Winterthur, hat im Rahmen einer Masterarbeit die Auswirkungen der Coronakrise auf den Schweizer Arbeitsmarkt untersucht. Sein Interesse an Daten erwachte schon während der Schulzeit. Georg Stelzner

André Bruggmann, promovierter Geograf und Co-CEO der Crosswind GmbH in Winterthur. Bild: Ralph Ribi (Wigoltingen, 31. August 2021)

Man kann seine Sammelleidenschaft in vielerlei Hinsicht ausleben. Autogramme, Briefmarken und Bierdeckel bieten sich zum Beispiel an. Man kann aber auch Daten in Gestalt von Fussballresultaten sammeln, so, wie es André Bruggmann als Schüler mit grossem Eifer und beeindruckender Akribie gemacht hat. «Ich wollte wissen, was sich aus diesen Ergebnissen herauslesen lässt», sagt Bruggmann, der von 1995 bis 2009 die Fussballschuhe für den FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen schnürte.

Studium an der Universität Zürich

Als Kantonsschüler entwickelte Bruggmann ein Faible für Geografie und Wirtschaft. Diese Interessen sollten mehr als ein Strohfeuer sein. Für den jungen Mann war es eine entscheidende Weichenstellung für die berufliche Laufbahn. Bruggmann schrieb sich nach der Matura an der Universität Zürich ein und schloss das Geografiestudium 2017 mit dem Doktorat ab. Den akademischen Titel erwarb er mit der Visualisierung des Historischen Lexikons der Schweiz.

Seit dem Wechsel von der Forschung in die Privatwirtschaft ist der 33-Jährige als Geodatenanalyst tätig. Er übt diese Funktion in der in Winterthur ansässigen Firma Crosswind GmbH aus, als deren Co-CEO er auch fungiert. Den Inhalt seiner beruflichen Tätigkeit fasst Bruggmann mit folgenden Worten zusammen:

«Ich mache Daten, die einen räumlichen Bezug haben, für Unternehmen nutzbar.»

Pandemie gibt Thema für Masterarbeit vor

Wie alle wurde auch André Bruggmann im Frühjahr 2020 von der Coronapandemie überrascht. So dramatisch und tragisch dieses Ereignis auch war und ist, es lieferte ihm ein gleichermassen interessantes wie relevantes Thema für die Masterarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), School of Management and Law.

In dieser Arbeit untersuchte Bruggmann die Folgen der Coronamassnahmen des Bundes auf den Schweizer Arbeitsmarkt während des ersten Jahres der Pandemie, wobei er dies in seiner Eigenschaft als Geodatenanalyst aus einer räumlichen Perspektive tat. Regionale und zeitliche Aspekte hätten in den Medien, aber auch in der Forschung bisher keine grosse Beachtung gefunden, gibt Bruggmann zu bedenken.

Für die Weiterbildung zum Master of Advanced Studies in Business Administration an der Fachhochschule hatte er sich entschlossen, weil er erkannte, dass sich die reale Welt der Wirtschaft doch erheblich von einem sich mehr an der Theorie orientierenden Seminar an der Universität unterscheidet. Bruggmann sagt:

«Ich schätze den Austausch mit Personen in vergleichbaren Situationen.»

An der Universität sei er primär Einzelkämpfer und Wissenskonsument gewesen.

Entscheidungshilfe für Politik und Wirtschaft

In seiner Untersuchung, basierend auf frei zugänglichen Daten des Staatssekretariats für Wirtschaft und des Bundesamts für Statistik, legt Bruggmann den Fokus einerseits auf die Faktoren Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, anderseits auf das Zusammenspiel dieser Faktoren in Abhängigkeit von Zeit, Raum und den Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie.

Er zeigt auf, dass Firmen im ersten Jahr der Pandemie das Instrument der Kurzarbeit intensiv in Anspruch genommen haben und dass die Arbeitslosigkeit nur während der ersten Welle signifikant angestiegen ist. Zudem weist er auf diverse regionale Unterschiede und Besonderheiten bei den Auswirkungen der angeordneten Massnahmen hin.

Visualisierte Resultate im Internet

Bruggmann hat die Resultate seiner Arbeit visualisiert und auf einer Internetplattform veröffentlicht. Dort sind sie für alle Interessierten frei zugänglich. Bruggmann erklärt den Nutzen seiner Arbeit so:

«Die Erkenntnisse der Studie sollen Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft helfen, die Konsequenzen von arbeitsmarktrelevanten Entscheidungen in künftigen Krisen richtig einzuschätzen.»

Diesen Monat erklimmt der promovierte Geograf eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter: Er nimmt an der ZHAW eine halbjährliche Weiterbildung zum Master of Business Administration in Angriff. Dass er nicht in ihre Fussstapfen getreten und ebenfalls Lehrer geworden ist, werden ihm seine Eltern wohl längst verziehen haben.

Zur Person André Bruggmann wurde am 7. Juli 1988 in Münsterlingen geboren. Bis 1989 wohnte er mit seinen Eltern, Renate und Guido Bruggmann, in Berg, anschliessend in Kradolf, wo er auch in die Primarschule ging. Auf den Besuch der Sekundarschule Befang in Sulgen folgte der Übertritt in die Kantonsschule Romanshorn. 2007 begann Bruggmann an der Universität Zürich Geografie im Hauptfach und Betriebswirtschaftslehre im Nebenfach zu studieren. Er schloss mit der Erlangung des Doktortitels ab. Bruggmann hat seinen Wohnsitz seit kurzem in Wigoltingen. (st)