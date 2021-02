KRADOLF Hurra, ein neuer Chindsgi Die Bauarbeiten für den Doppelkindergarten in Kradolf haben begonnen. Die Volksschulgemeinde Region Sulgen investiert rund 2,5 Millionen Franken in das Projekt. Georg Stelzner 24.02.2021, 16.50 Uhr

Die Mädchen und Buben des Kindergartens Kradolf freuen sich mit Kindergärtnerin Khatuna Tanner und Unterrichtsassistentin Sara Rentsch über den Baubeginn. Bild: Hannelore Bruderer (Kradolf, 19. Februar 2021)

Es ist ein Freudentag inmitten der nicht enden wollenden Coronadepression: Der Winter ist vom Frühling fürs Erste in die Flucht geschlagen worden und die Kinder dürfen am Freitag hautnah miterleben, wie die Realisierung ihres künftigen Reichs in Angriff genommen wird. Zu dieser Stunde zumindest symbolisch, denn der Bagger dient im Moment nur als attraktive Kulisse für das Erinnerungsfoto.