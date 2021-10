Das Mammut-Flossrennen auf Sitter und Thur vor dem Comeback

Das Mammut-Flossrennen auf Sitter und Thur soll nach dreijähriger Pause im Mai 2022 wieder stattfinden. An einer Informationsveranstaltung in Bischofszell will das OK den Anlass vorstellen und neue Teams zum Mitmachen animieren.

Georg Stelzner 13.10.2021, 16.35 Uhr