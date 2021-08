Kradolf bietet den Naturgewalten die Stirn

Kradolf Die Hochwasser-Schutzmassnahmen bewähren sich: Ein Dorf bietet den Naturgewalten die Stirn Im Jahr 2015 richtete ein Unwetter millionenschwere Schäden an. Die ergriffenen Hochwasser-Schutzmassnahmen bewähren sich, wie der heurige Sommer mit seinen häufigen und starken Niederschlägen zeigt. Johanna Lichtensteiger 23.08.2021, 16.55 Uhr

Roberto Cardinale, Leiter des Bauamts der Gemeinde Kradolf-Schönenberg, hinter ihm ist ein Murgang-Netz. Bild: Andri Vöhringer

Die meisten Einwohner von Kradolf dürften die letzten Unwetter vermutlich mit Sorge beobachtet haben. Immer wieder einen Blick in den Keller und auf die Strasse, nur um sicher zu gehen. Die Bilder von der «zweiten Thur» auf der Hauptstrasse und vom neuen Wildbach entlang der Heldswilerstrasse während der Überschwemmung im Jahr 2015 sind noch nicht vergessen.

Enorme Wassermassen schossen damals durch das Dorf. Wasser, das eigentlich in den Tülebach gehört hätte. Der Bach fliesst frei den Hang hinunter und anschliessend eingedolt unter der Firma Preisig und der Heldswilerstrasse. Allerdings hat damals Schwemmholz den Eingang zum Kanal verstopft und das Wasser konnte nicht in den Kanal gelangen. Stattdessen staute es sich hinter dem Firmengebäude auf und suchte den Weg durch das Garagentor der Lastwagenhalle. Auch der Bitzibach und ein Bach bei der Reithalle waren über die Ufer getreten und trugen zur Verwüstung bei.

Hinter der Firma Preisig in Kradolf staute sich das Hochwasser vom 14. Juni 2015 besonders stark. Der Tülebach fliesst hier unter die Erde. Bild: Reto Martin (Kradolf, Juni 2015)

Sofortige Reaktion nach dem Unwetter

Roberto Cardinale, Leiter der Bauverwaltung von Kradolf-Schönenberg, erklärt, wie die Gemeinde Kradolf-Schönenberg vorgegangen ist:

«Wir haben schnell Lehren aus dem Ereignis gezogen und bereits im Jahr 2016 mit der Renaturierung des Bitzibachs begonnen.»

Früher floss der Bach ungehindert in einer geraden Linie von der Steinackerstrasse zur Bahnhofstrasse, heute macht der Bitzibach eine Kurve. Das Bachbett wurde vergrössert und es wurden Schwellen eingebaut. Die Schwellen und kurvige Verlauf bewirken, dass sich das Wasser verlangsamt.

Auch beim Tülebach, dem «Hauptakteur», wurden Massnahmen ergriffen. Zuoberst wurden zusätzliche Schwellen eingebaut und abgenutzte erneuert. Entlang des Bachverlaufs wurden weitere Schutzvorrichtungen installiert. In manchen Kurven greife das Wasser die Seitenwände an und nutzte sie ab, was zu Erosionen und im schlimmsten Fall zu einem Hangrutsch führen könne, sagt Roberto Cardinale. «Dies wird mit Verbauungen aus Blocksteinen verhindert.»

Vor dem Kanaleingang befindet sich ein Rechen. Bild: Andri Vöhringer

Einer erneuten Verstopfung des Kanaleingangs wurde ebenfalls entgegengewirkt. Einerseits durch ein grosses elastisches Metallnetz, einem sogenannten Murgang-Netz, und andererseits mit einem Kiesfang. Im Becken des Kiesfangs setzt sich das Gestein ab und gelangt nicht in den Kanal; das Netz hält die Äste in Schach.

Der Bach bei der Reithalle konnte mit Schwellen und einem Rechen vor dem Kanaleingang gezähmt werden.

Auf ein nächstes Mal

Die Pläne des Hochwasserschutzprojektes wurden innerhalb kurzer Zeit entworfen und bewilligt. Insgesamt kosteten die Massnahmen etwa 1,25 Millionen Franken. Ihre Effektivität hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt. Schäden seien durch diese drei Bäche keine mehr entstanden. Hauptgrund dafür ist gemäss Roberto Cardinale der regelmässige, konsequente Unterhalt der erstellten Anlagen.

«Nur Schutzmassnahmen zu installieren, reicht nicht aus. Die Wartung ist essenziell, um den Schutz zu ermöglichen.»

Ein Murgang-Netz wurde über den Tülebach gespannt. Bild: Andri Vöhringer

Vor und nach jedem Unwetter müssen die Netze kontrolliert und gereinigt werden, damit nicht erneut eine Verstopfung des Kanals, eine sogenannte Verklausung, entsteht. Auch die Becken des Kiesfangs müssen regelmässig geleert werden. Erst kürzlich seien 100 Kubikmeter Kies aus den Becken des Tülebachs entfernt worden, sagt der Leiter der Bauverwaltung. Cardinale ist überzeugt, dass dank der Massnahmen und der Interventionsplanung ein Ereignis wie im Jahr 2015 verhindert werden könne.